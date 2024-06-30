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娛樂 最新消息

汪小菲慶43歲生日 驚見小禎前夫攜「小三」田欣現身

汪小菲近期歡慶43歲生日。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人大S的前夫汪小菲前陣子再婚台灣網美「Mandy」馬筱梅，27日為汪小菲的43歲生日，他跟Mandy邀請一票朋友參加生日會，其中值得注意的是，女星小禎的前夫李進良攜當初被爆婚內出軌的對象田欣現身，意外成焦點。

汪小菲近日舉辦多場生日聚餐，從曬出的照片可見其熱鬧程度。（翻攝自IG）

小禎的前夫李進良（後排左）攜田欣（後排左2）現身，意外成焦點。（翻攝自IG）

汪小菲近日舉辦多場生日聚餐，從Mandy曬出的照片可見其熱鬧程度，有趣的是，李進良與田欣也現身，兩人靠得很近並合照，就像一對情侶，關係令人霧裡看花。而針對汪小菲「早生貴子」的心願，朋友們也祝福他能早日實現。

據悉，小禎於2019年與李進良正式簽字離婚，結婚期間李進良被抓包偷吃多次，其中有次出軌對象就是田欣，離婚後田欣仍陪伴在李進良身邊，但男方至今似乎沒有扶正的念頭。

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