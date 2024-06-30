（影音）孫盛希險勝楊乃文自爆典禮上「沒講半句話」 想登小巨蛋求婚

〔記者陳慧玲／台北報導〕孫盛希在本屆金曲獎上以《Boomerang》專輯首次拿下最佳華語女歌手大獎，以兩票以內差距險勝呼聲很高的楊乃文，雖然一直把楊乃文當偶像，但孫盛希慶功時透露，她坐在楊乃文旁邊，整個典禮卻連半句話也沒說，只能在慶功時透過媒體鏡頭向楊乃文告白：「乃文姊，我剛剛很想和妳講話！」

成為金曲歌后，孫盛希今（30）凌晨選在自家餐廳舉辦慶功宴，U:NUS高有翔和吳昱廷也到場祝賀同歡，被問到贏得歌后爽嗎？孫盛希說：「比起爽，我現在是最佳女歌手了，會想明天要幹嘛？」她說已想好讓自己放假，希望再去美國走走。

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孫盛希金曲獎慶功。（記者胡舜翔攝）

孫盛希上台致謝詞並沒有哭，她說：「這次心態太健康了，我本來覺得上台會哭，因為做專輯那麼辛苦，但我沒有哭。」

反而是典禮前幾天，孫盛希洗澡時會在浴室想若得獎要說些什麼，她說：「在浴室就滿想哭的，很激動，心裡悶悶的，覺得人生滿辛苦的，會想到家人，看自己走過的路途有很多大家看不到的，自己知道情緒起伏。」

原本這次孫盛希爭歌后得失心沒那麼重，目標是紅毯，「我希望入選紅毯第幾美，好好享受這個秀。」擊敗勁敵楊乃文，她說：「滿嚇到的，我竟然沒有和她講半句話，我坐在她旁邊，但不敢開口講話，她和9m88很熟，他們有講話，我太害羞了。」

孫盛希金曲獎慶功。（記者胡舜翔攝）

成為金曲歌后，孫盛希下個目標希望能站上小巨蛋開演唱會，還透露「想在小巨蛋求婚」，原本以為她是希望能在小巨蛋被求婚，但她說：「我可以在小巨蛋向男友求婚。」不過目前她仍單身，前陣子還首次去拜月老求姻緣。

昨晚孫盛希上台領獎卻忘記致謝滾石唱片還有謝謝她的爸爸，慶功宴上罰自己連說10「謝謝滾石唱片」，另外得獎後她有和在南韓的父親視訊報喜，另外談到父親也忍不住落淚，「我還是很在意家人，沒辦法陪他們，他們沒辦法抱我，當我需要安慰溫暖。我也很想幫爸爸按摩，我有錢了，我有時間了，但沒辦法帶爸爸去旅行了。」主要是父親年紀大了，體力上也比較不能到處跑。

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