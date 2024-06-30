庾澄慶愛徒突過世終年38歲 撒手人寰原因疑曝光

中國歌手王韵壹獨特光頭造型，天籟般渾厚嗓音，被封為「中國爵士女王」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕中國歌手王韵壹在音樂選秀節目《中國好聲音》一舉成名，加入庾澄慶戰隊，成為庾澄慶愛徒，最後獲得亞軍。王韵壹入行後推出多張個人專輯，獨特光頭造型，天籟般渾厚嗓音，被封為「中國爵士女王」。

近期歌迷發現王韵壹已20多天沒有更新發文，28日傳出噩耗，好友陳思斯證實她已過世，終年38歲。

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王韵壹月初還在徵求助理準備復出。（香港星島日報）

在《後宮甄嬛傳》飾演曹貴人的陳思斯在微博留言：「我全世界最好的壹，我永遠愛妳。」陳思斯悲痛說，這輩子、下輩子都會是好友，請繼續做朋友，「天堂沒有病痛，妳不會再疼了，一路走好...我愛妳」。

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網友聽聞王韵壹死訊都感到錯愕不已，紛紛透過留言悼念王韵壹：「真的無法接受，這麼好的歌手」、「太突然了，早上還聽著她的歌」、「天妒英才，印象很深刻的好聲音學員」。

網路也流出王韵壹去年包紮右耳靠近太陽穴位置受傷照片。（香港星島日報）

香港《星島日報》報導，王韵壹疑是因病過世，確切死因家屬沒有透露，但去年她聚餐時不慎跌倒，頭部受到嚴重撞擊，入院縫了數針才慢慢康復，網路也流出王韵壹包紮右耳靠近太陽穴位置受傷照片。

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