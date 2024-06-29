庾澄慶《好聲音》愛徒驚傳離世 生前最後露面照曝光

《中國好聲音》女歌手王韻壹離世，享年38歲。（翻攝自微博）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女歌手王韵壹參加《中國好聲音》第一季爆紅，憑藉醇厚磁性聲線，及具特色的光頭造型，加深螢幕形象。而她在節目中大受導師們歡迎，最終加入庾澄慶戰隊，並獲得亞軍。怎料，昨（28）晚傳出離世噩耗，享年38歲，目前死訊不明，有待進一步偵查。

中國演員陳思斯發文哀悼好友。（翻攝自微博）

王韵壹的多年摯友陳思斯曾演過《後宮甄嬛傳》的曹貴人，好友悲痛發文「全世界最好的壹，我永遠愛你！這輩子是好朋友，下輩子，請繼續跟我做朋友。天堂沒有病痛，你不會再疼了，一路走好……我愛你……」，內文沒有透露死因。

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回顧王韻壹的音樂人生，昔日她參加《中國好聲音》第一季，盲選時演唱《被遺忘的時光》，獲得四位導師轉身，最終加入庾澄慶戰隊，成功獲得亞軍出道。隨後發行過單曲《人生若只如初見》、《台北有條聖誕巷》等，是名前途無限量的歌手，無奈卻英年早逝。

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