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何如芸淚崩 整理亡父遺物抽屜都是她離婚剪報

《花甲少年趣旅行》是何如芸喪父後第一個上的長時間通告，也讓她很感謝節目上林柏昇給她的大大擁抱。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸父親今年3月8日因肺癌過世，享壽86歲，有好長一段時間沒上電視節目，因走不出喪父，《花甲少年趣旅行》是她近期第一個長時間通告，一度還考慮要不要去，因為她還在哭。

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何如芸想起當初還在打侵害配偶權時，離婚已經進入第3年，她因遲遲得不到結果，身心俱疲；有一天爸爸問她：「姐姐！我們算了，好不好？」當下何如芸回了一句：「好！」因為父親的一句話，她也甘願。

《花甲少年趣旅行7》宜蘭完整版由林柏昇、啦啦隊女神峮峮吳函峮、陳為民、何如芸共同安排宜蘭美食景點行程。（翻攝自網路）

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當爸爸離開後，何如芸整理遺物，發現父親有一整個抽屜都是有關她離婚剪報，滿滿的一整個抽屜都是，當場何如芸坐在地上大哭，「他從來沒有問我發生什麼事，我也不敢說；我以為他不關心我的死活，沒想到他原來什麼都知道，不提是怕我難過。」

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因為《花甲少年趣旅行》這個節目，何如芸想起「KID」林柏昇在旅行中給她的大大擁抱，讓她覺得這世界沒有那麼冰冷，「失去父親的感受，在那一刻彷彿也沒有那麼害怕。」

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