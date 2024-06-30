吳子嘉證實暫不上談話節目 否認與劉寶傑鬧翻
吳子嘉近日表態短期內將不會上電視談話節目。（資料照）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日表態短期內暫時不會上電視談話節目，引發電視新聞圈、政界關注，外傳他與東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑鬧翻。
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27日吳子嘉上網路節目《POP大國民》，主持人錢怡君直接問他：「聽說你開始不上電視，這件事是真的？假的？」當場吳子嘉點頭並證實：「在全球AI潮流下，有許多平面、畫面整合科技相繼出現，我決定重整並重新規畫《美麗島電子報》。」
《關鍵時刻》主持人劉寶傑。（資料照，東森提供）
接著吳子嘉親口表示，「不上談話節目」是為了專心處理新的整合計畫，但主持人仍繼續追問他過去都是《關鍵時刻》固定來賓，傳聞不上節目是因為和該節目主持人劉寶傑鬧翻？
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對此，吳子嘉澄清近期沒有和劉寶傑有任何私下對話，所以沒有鬧翻可能性，更強調自己跟任何人都不會鬧翻。
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