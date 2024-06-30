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娛樂 音樂

金曲35》草東沒有派對成大贏家 感謝不離不棄支撐力量

〔記者陳慧玲／台北報導〕草東沒有派對昨（29）在金曲獎上以《瓦合》專輯勇奪年度專輯、最佳華語專輯、最佳樂團三大獎，成為典禮大贏家。昨晚草東因早已排定參加音樂節演出無法出席典禮，今凌晨在社群發表感言，感動無數歌迷。

草東沒有派對成為金曲獎大贏家，團員充滿感謝。（翻攝自微博）

累積得到6座金曲獎的草東沒有派對談到：「首先深深地謝謝金曲獎，謝謝所有辛苦的評審及典禮工作人員們。時隔七年的鼓勵，仍舊是相當振奮且無比榮幸的。」

草東並談到：「對我們來說，每個在這條路上持續努力的創作者，和所有辛苦付出的幕前幕後工作者，以及所有聽眾們⋯都是成就這個音樂場景至關重要的角色，謝謝你們。」

草東沒有派對主唱巫堵，音樂創作被評審誇讚一直在進步。（翻攝自微博）

對於成為金曲大贏家，草東表示：「何其幸運能在這麼多出色的作品中獲得肯定。我們還在努力回到單純創作的路上，也還在學習如何面對這些時光的重量。人生可能沒有辦法重新開始，但生活或許可以盡力試試看。」

歷經過團員離世、更動，草東說：「願所有當下都能被好好珍惜。謝謝所有願意伸出雙手的人們，謝謝曾經陪伴我們走過最艱難這段路的每個家人朋友和好夥伴們，謝謝那些不離不棄和信任，支撐著我們。謝謝所有聽見我們聲音的人。」

歌迷則是紛紛許願，期盼草東沒有派對未來能在台灣多多舉辦幾場演唱會，也有歌迷擔憂，原本草東的演唱會就一票難求，這次再成為金曲大贏家，只怕以後的票更難搶。

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