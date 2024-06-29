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娛樂 音樂

金曲35》生物股長獻海外首唱！台下歌手「秒成迷妹」 收珍珠奶茶反應曝

生物股長。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日於台北小巨蛋登場，日本搖滾樂團「生物股長」首度來台，今（29）日出席第35屆金曲獎頒獎典禮獻上首個海外表演，一開場就帶來經典歌曲〈ブルーバード 〉（青鳥）嗨翻全場。

日本搖滾樂團「生物股長」，擁有多首熱門歌曲，其中知名動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲〈ブルーバード 〉（青鳥）是許多人青春的回憶，原訂將與蘇打綠阿龔（龔鈺祺）一同表演，但29日早上台視公布，阿龔因個人身體不適將不克參與原定演出，生物股長也直呼很可惜，今晚登台表演就立刻帶來經典歌曲，還可以看到台下的歌手們都化身「粉絲」都紛紛站起來打拍子跟著唱、相當熱血。鄉民們都紛紛直呼：「根本回憶殺～也太好聽了吧」、「重頭戲重頭戲！！ 能聽到生物股長唱青鳥真的太幸福了」。

生物股長。（台視提供）

第二首則是他們的出道成名歌曲《SUKURA》，演唱完畢他們也特別用中文向觀眾喊到：「謝謝大家！」在後台受訪時，製作單位也奉上台灣經典飲品珍珠奶茶、愛玉冰給兩位品嘗，還可以看到他們露出驚喜之色，兩位也分享上台心得，「大家非常歡迎我們很開心，看到台下入圍者們都站起來為我們歡呼相當開心」也喊話希望有天可以盡早來台演出。

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