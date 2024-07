大象體操(台視提供)



〔記者張釔泠/台北報導〕今年的評審團獎由數字搖滾樂團「大象體操」拿下,評審團主席陳子鴻稱讚他們一步一腳印走向世界,大象體操上台時,也表示他們正在進行世界巡迴演唱會,很開心到各地演出,都能喊出「我們來自台灣」,能得到這個獎非常開心。

陳子鴻(台視提供)

大象體操的貝斯手凱婷表示,「大象體操玩了十年,我們想向大家傳達,不管你玩多奇怪的音樂,去了國外就會發現很多跟你一樣宅的人來看你的表演,在台灣也是,如果你想要做什麼音樂就做吧!」更打趣:「剛剛我們的化妝師已經放棄幫我們補妝了,現在是用最瘋狂的姿態上台。」

大象體操(攝影新聞組攝)

鼓手嘉欽則說:「我們正在世界巡迴,七月在台灣有四場演出,希望大家可以來看我們的表演 ,我們的表演非常好看。」吉他手凱翔表示:「Hello everyone We are Elephant Gym from Taiwan thank you.」

