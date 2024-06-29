謝金燕全說了！《浪姐5》爆黑箱害淘汰 洩心聲「傷會好苦會過」

謝金燕爆遭《浪姐5》黑箱淘汰，最終沒在成團名單中，稍早發聲吐心聲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「姐姐」謝金燕突破舒適圈參加中國實境選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），透過賣力唱跳帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。賽事進入尾聲，總決賽已錄製完畢但尚未播出，不過名單卻疑似遭外流，謝金燕最終飲恨沒在12人成團名單內，同時也爆出節目有黑箱作票爭議。對此，謝金燕今（29日）也忍不住以146字透露心聲，令許多粉絲大感不捨。

謝金燕稍早感性寫下：「愛笑的自己，千言萬語也不及一個笑容，就這樣一直笑著吧！」她認為自己50歲的挑戰告一段落，但沒有所謂的成功或失敗，反觀都是獲得，「傷會好，苦會過，但傳遞的精神與力量永存，再次自我確認，內核強大才是真正的強大。」

請繼續往下閱讀...

謝金燕強調會撕掉他人貼上的標籤，從零開始自己給予定義，才能成為真正的勇者，她自我喊話：「一股傻勁往前衝，這一趟我長大了，就大了3歲不能再多了，謝謝自己如此勇敢。」一席話令粉絲們相當不捨，紛紛打氣：「小燕妳是真的很棒」、「在大家心裡，姐姐是No1」、「妳永遠都是最棒的，在我心裡，妳是最佳最優的C位，愛妳！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法