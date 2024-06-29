金曲35》黃子佼自毀前途 女弟子LULU、陳明珠主持內外通包

黃子佼過去也是金曲獎主持人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持功力一流的藝人黃子佼曾經是台灣演藝圈一線主持人，曾經獲得7座金鐘獎的他，每到三金或年末總是主持人的優先選。沒想到他因捲入性騷、擁有未成年性影像觸犯道德底線，自毀前程。今（29）晚為第35屆金曲獎頒獎典禮，少了黃子佼，但是主持人卻是黃子佼的兩大女弟子，紅毯上的陳明珠以及典禮主持人「LULU」黃路梓茵都曾受過黃子佼照顧。

典禮主持人LULU（左）、星光紅毯主持人陳明珠。（攝影新聞組攝）

陳明珠今天穿著艷紅禮服擔任紅毯主持人，她的台風穩健，講話不急不徐、對紅毯整體流程操作以及受訪者資料都準備得相當齊全，講起話來也相當得體，表現不凡。

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負責典禮主持的LULU則不只一次擔任大型典禮主持人，詼諧中不失穩重的主持風格也受到許多人的稱讚。典禮中會不會有經典名場面出現呢？觀眾們都相當期待。

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