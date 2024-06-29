晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲35》黃子佼自毀前途 女弟子LULU、陳明珠主持內外通包

黃子佼過去也是金曲獎主持人。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主持功力一流的藝人黃子佼曾經是台灣演藝圈一線主持人，曾經獲得7座金鐘獎的他，每到三金或年末總是主持人的優先選。沒想到他因捲入性騷、擁有未成年性影像觸犯道德底線，自毀前程。今（29）晚為第35屆金曲獎頒獎典禮，少了黃子佼，但是主持人卻是黃子佼的兩大女弟子，紅毯上的陳明珠以及典禮主持人「LULU」黃路梓茵都曾受過黃子佼照顧。

典禮主持人LULU（左）、星光紅毯主持人陳明珠。（攝影新聞組攝）

陳明珠今天穿著艷紅禮服擔任紅毯主持人，她的台風穩健，講話不急不徐、對紅毯整體流程操作以及受訪者資料都準備得相當齊全，講起話來也相當得體，表現不凡。

負責典禮主持的LULU則不只一次擔任大型典禮主持人，詼諧中不失穩重的主持風格也受到許多人的稱讚。典禮中會不會有經典名場面出現呢？觀眾們都相當期待。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中