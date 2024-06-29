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娛樂 日韓

韓球星逼女友二度墮胎 已故影帝李善均被捲入

許雄被爆料強迫女性二度墮胎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國有「籃球總統」稱號的知名運動員許載，兒子許訓、許雄也繼承老爸衣缽，也在體壇有所作為。沒想到，日前許雄爆出私生活不檢點，2度要求女伴墮胎，這件事竟然還牽扯到已故影帝李善均，因為被強迫墮胎的女伴在聲色場所工作，與曾經威脅李善均的女室長在同一個工作地點，引發各界譁然。今（29）日許雄出面表示，這件事與李善均無關，也對李善均的家屬感到抱歉。

30歲的許雄現在為KBL釜山KCC宙斯盾效力，經常跟著許載上節目的許雄在籃球圈、演藝圈皆有高知名度，近日遭A女爆料「始亂終棄」。A女指出兩人在2018年到2021年交往，這期間女方2次懷孕，許雄都要求墮胎，其中一胎都已經懷孕22週，許雄還是狠心要求拿掉孩子。

許雄為知名籃球球星。（翻攝自IG）

A女表示許雄一直都告訴她想結婚，所以A女相當聽話，沒想到許雄只是使出拖延戰術，始終都沒有給出肯定答案，引起A女不滿。2021年A女向許雄威脅要對外爆料兩人關係，許雄再度使出拖延戰術安撫女友，沒想到這次起不了效果。A女除了爆料許雄渣男行為之外，也向媒體哭訴：「第一次墮胎的時候大概是22週，比起身體的痛苦，我精神方面更痛苦，因為已經聽得到小孩的心跳聲。」

許雄的男女關係問題竟然又扯到已故影帝李善均身上。（翻攝自X）

關於許雄在外亂搞的事情，父母全然不知，A女表示：第二次懷孕的時候，與許雄處於暫時分手的狀態，但許雄還是強制發生親密關係，所以得知再度懷孕時衝擊太大，還必須接受精神科治療。

韓媒《Money Today》報導，A女是在聲色場所工作，且她的工作地點與曾經威脅李善均的女室長相同，A女還一度遭到警方調查。許雄男女關係問題扯到已故影帝李善均，讓李雄不得不透過法律代理人強調A女主張並非事實，已向警局提出遭威脅、勒索、跟蹤等罪命，且向韓國人民道歉，因為自己的事造成各方擔心與不便。許雄在聲明中特別強調：「最後，與本案件無關，卻因為我而被提及的李善均以及其家屬，想向愛護已故之人的粉絲與其經紀公司說聲抱歉。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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