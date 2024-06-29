中國歌手廝殺！參戰金曲35歌王歌后 4人入圍非首次

〔記者邱奕欽／台北報導〕「第35屆金曲獎頒獎典禮」今（29日）晚在台北小巨蛋盛大登場，中國歌手在入圍方面收獲頗豐，有8人入圍，總計16個獎項，共26位中國籍音樂人獲陸委會許可來台參加典禮。其中許鈞及裘德將角逐歌王，袁婭維及蘇運瑩則爭奪歌后，4席準歌王、準歌后皆非首次入圍，都是奪獎的熱門人選。

第35屆金曲獎今晚登場，中國歌手蘇運瑩（左起）、許鈞、袁婭維、裘德將角逐歌王、歌后寶座。（組合照，本報資料照、華納音樂、十一音樂、基本節奏提供）

袁婭維近期才參加中國選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），不過卻被製作單位看扁，首集鏡頭全程不到3分鐘，讓她不爽發文砲轟：「都什麼玩意兒？」之後製作單位更將她的名字打錯，當她提到歌名《驚奇無限假期 A-T-V》時，字幕甚至瞎打成《隆裡電絲》，讓她儍眼再怒轟：「《隆裡電絲》是什麼鬼？」如今二度入圍金曲歌后，可說是證明了她的演唱實力。

請繼續往下閱讀...

蘇運瑩憑9年前自創曲《野子》爆紅，是大家相對熟悉的中國新生代歌手，在節目《中國好歌曲》與田馥甄合唱該歌曲時，讓對方激動到忘我跺腳，更獲導師蔡健雅誇讚創作能力及唱功，師徒倆曾雙雙入圍金曲歌后上演對決戲碼。蔡健雅奪過4座金曲歌后，更是紀錄保持人，蘇運瑩是否能以二度叩關之姿，接棒師父蔡健雅獲封歌后，也令外界相當期待。

準歌王的部分，裘德是第三度入圍金曲獎歌王，許鈞則是第二次，兩人皆為唱作俱佳的音樂才子，且此次金曲獎分別獲得5項及7項提名。知名經紀人陳鎮川就曾誇讚裘德是李榮浩的翻版，能否繼「中國搖滾之父」崔健後，成為第二位拿獎的中國歌王，最後鹿死誰手備受期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法