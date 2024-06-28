死亡之組！金曲35最佳新人全來了 王ADEN才退伍火拚鳳小岳

徐暐翔（左起）、鄒序、鳳小岳、Makav真愛、Jocelyn 9.4.0、鄭平、王ADEN。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲35明天在小巨蛋登場，本屆最佳新人獎共有7位歌手角逐，同樣也是死亡之組，競爭非常激烈，今晚包括鳳小岳、鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔、Makav真愛及Jocelyn 9.4.0搶先在香堤大道開唱，但奇怪的是現場卻沒有火藥味。

鳳小岳。（記者陳逸寬攝）

混血男神鳳小岳36歲才跨足歌壇，以首張專輯《柒》入圍本屆金曲獎最佳新人、最佳專輯製作人獎和最佳作詞人共3項大獎，受訪開心表示：「現在是愈來愈沒有框架的時代，不管是當演員或是做音樂。」

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王ADEN。（記者陳逸寬攝）

鮮肉歌手王ADEN以《Be a Lover》角逐新人，剛退伍的他看來神采奕奕，預告會跟爸爸一起走星光紅毯。

有趣的是，王ADEN爆料老爸比他還要緊張，得知他入圍的當下，就跑去訂做了墨綠色西裝，最近又為了典禮染頭髮，讓他忍不住笑喊：「爸爸不要緊張，我愛你。」

Makav真愛。（記者陳逸寬攝）

Makav真愛大方稱心情很輕鬆，「現在就是平常心啊，很期待每一個環節。」鄭平談到，「一生一次很難得，不想把獎項看太重，希望明天可以玩得開心！」

鄭平。（記者陳逸寬攝）

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