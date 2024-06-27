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娛樂 最新消息

孫協志心情低落發711字長文 嘆：煩躁無力

孫協志今天在社群發長文認了自己心情低落。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕本土天團5566成員孫協志今（27）突然在社群發出711字長文，表示自己最近心情莫名低落，覺得很多事都力不從心，而且他又遇上牙齒直像斷裂、根管治療、車子大燈壞掉、冷氣漏水等不順心的事情，讓他覺得既煩躁又無力。

孫協志認為自己是個報喜不報憂的人。（翻攝自臉書）

孫協志說雖然心情低落，但是也沒有到「不開心」或是「影響工作」的狀態，並透露就是單純的覺得周遭有許多事讓自己感到力不從心。他說：「看不慣的、覺得不公平的、想求好心切的，規劃進度沒有在自己預期內的…」、「打開手機就看到社群或新聞上的仇恨、炫富、情色、栽贓、八卦、帶風向的、誇大不實的、騙人的聳動標題，還有數不清有目的性的貼文，以及整個大環境散發出的混亂無章、不安」。

低潮的心情加上諸事不順，讓孫協志感到有點力不從心，他說自己是決定要做就會拚戰到底的個性，不分你我、利益也是，其次感覺對我來說才是真正最重要的。加上孫協志向來報喜不報憂，但他真的覺得很鬱卒，所以才透過自己的社群碎念一下，他吐完苦水之後，還是強調，生活上如果遇到影響心情的事情，那就想想一路陪伴在身邊、愛自己的人們，帶著愛和期待，繼續勇敢向前邁進。

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