施名帥笑虧和連俞涵根本三世夫妻！黃冠智泡湯「看光弟弟」猛讚雄壯威武

《聽海湧》台北電影節星光首映會，吳翰林（左起）、朱宥丞、黃冠智。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕二戰懸疑劇集《聽海湧》今（27日）在台北電影節首映，導演孫介珩率領主要演員一同出席，吳翰林、黃冠智、朱宥丞在片中飾演為日軍監視戰俘的三兄弟，有不少日本台詞，拍攝前特地去日本進行特訓，還一起泡澡，黃冠智笑說3人都把對方看光，大讚「不愧是我弟，看起來雄壯威武」，講完當場笑說「我是說體態！」

該劇在驚心動魄的戰爭場面和戰俘營暴行之間，交織著兒女之情與思鄉情懷，施名帥飾演因敗仗淪為階下囚的中華民國外交官，透露拍攝時心情是恐懼的，「那種沒有辦法決定生命何時結束的恐懼是非常強烈的」。他和連俞涵演夫妻，但兩人幾乎沒有對到戲，「我有聽到她的聲音、看到她的腳而已，也不是第一次演夫妻不太需要醞釀」，笑言「我們也算是三世夫妻」。

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《聽海湧》台北電影節星光首映會，施名帥（左）、連俞涵。（記者胡舜翔攝）

吳翰林透露拍攝時幾乎每天都被化妝師畫的「黑漆漆、慘兮兮」的樣子，朱宥丞也對「骯髒妝」相當難忘，連俞涵則說上戲前會就地取材，「可能看到腿很白就直接拿土抹一抹」，施名帥當場說劇組就連土都是特地買來符合當時環境，「而且我們也沒有時間浪費。」媒體聽完感嘆「台灣影視環境真的很辛苦」，眾人當場大笑。

黃冠智、吳翰林和朱宥丞為了呈現精瘦體態也進行不少訓練，去日本除了加強日文台詞，黃冠智更嚴格控管三人飲食，「菜單都是我在安排，兩個弟弟被我操出腹肌！」為了省錢在日本還都去超市買即期品，有一次朱宥丞竟然買到貴的鮭魚，就被他們罵浪費。導演孫介珩聽了趕緊解釋，其實是他們主動幫忙省錢，「我們給他們一筆經費，他們回來還退錢給我們，很感謝他們。」

此外，周厚安在劇中蓄鬍入戲飾演澳洲軍事檢察官，必須維持「紀律」的形象，還刻意蓄鬍讓自己進入角色，他自嘲有點臨時抱佛腳，「休假就去外面走一小時、曬太陽」。日本演員馬場克樹則飾演優雅中帶著威嚴的日本律師團團長，馬場坦言這個角色「可能會被台灣人罵」，每個角色都有各自的立場和苦衷，也是該劇一大看點。

《聽海湧》台北電影節星光首映會，吳翰林（左起）、施名帥、連俞涵、朱宥丞、周厚安、馬場克樹、黃冠智。（記者胡舜翔攝）

《聽海湧》描述吳翰林、黃冠智、朱宥丞飾演的三位台灣青年，在二戰時期跟隨日軍涉險前往南洋擔任台籍戰俘監視員，在戰俘營中面臨各種考驗人性的殘酷對待，被飾演戰俘施名帥指控是壕溝屠殺案的兇手，因此遭受周厚安飾演的澳洲軍事檢察官起訴，三人不得不站上國際法庭接受審判。該劇將於8月17日在公視、Hami Video首播。

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