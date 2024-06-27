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娛樂 電視

柯素雲曝立遺囑家產全歸「他」 ！ 何豪傑失智父逝吐2遺憾

柯素雲（左起）、何豪傑、胡利原班人馬回歸大愛《你好，我是誰2》。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕柯素雲、胡利、何豪傑原班人馬回歸大愛《你好，我是誰2》，再續前緣探討失智議題。柯素雲切身理解照顧者之苦，透露父親曾把垃圾桶當尿桶還鬧失蹤，心裡實在崩潰；何豪傑則憶起已逝失智父，坦言沒能給父親一場熱鬧喪禮，成最大遺憾。

柯素雲劇中經歷突發失智迅速惡化，將病況演得入木三分，飾演女兒的胡利入戲其中，一幕她拋包袱，徒手深挖柯素雲嘴裡的泥土，驚人之舉被讚「真的不簡單！」兩人多次合作情同母女，胡利也嘴甜依偎：「真的是阿母才會這樣。」

柯素雲透露去年立好遺囑。（記者陳逸寬攝）

柯素雲、何豪傑戲外至親都罹患失智症，深刻理解照顧者的苦。柯素雲回想陪自己的爸爸玩四色牌，大家說換你吃牌時，她爸爸真的拿起牌往嘴裡吃，大家才驚覺有異，後來爸爸失智嬰孩化，「喝奶瓶、包尿布，完全不記得我們。」還病況加深到在垃圾桶、按摩椅上大小便，出門流浪鬧失蹤，心裡實在崩潰，「當時真的不懂失智是什麼，會說你怎麼會這樣子，爸爸也很無奈。」而遠慮的她去年在銀行建議下立好遺囑，透露家產全授權兒子。

何豪傑遺憾父親喪禮辦得簡單，也沒能給爸爸看到最好的工作表現。（記者陳逸寬攝）

何豪傑在劇中飾演兒子「紹康」，透露第一季時印象最深的一場戲，就是他一事無成，買紅豆湯回家討錢，用很嫌棄的態度餵柯素雲，導演當時臨時加了柯素雲三個字的台詞「謝謝你」，讓何豪傑戲裡戲外都覺得很感動「對媽媽不孝，還跟我說『謝謝你』。」

他戲外也照顧失智又肌少症的爸爸長達一年的時間，吐露最遺憾爸爸2年前喪禮辦得簡單，「那時疫情不想讓大家群聚，但我知道我爸希望熱鬧。」坦言自己對爸爸有兩件不孝，「走之前工作不順；走的時候低調辦喪事。」也呼籲父母可以提前簽署放棄急救或是器官捐贈，替子女作好準備免於掙扎。

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