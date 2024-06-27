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娛樂 音樂

陳美鳳大馬開唱 戰袍「深V到肚臍」辣爆

陳美鳳赴馬來西亞雲頂開唱。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳美鳳近日於馬來西亞雲頂開唱，她事前精心準備，表示這是暌違多年的個唱，希望是活潑又熱鬧的綜藝秀，也讓買票的粉絲們看得值回票價。

陳美鳳赴馬來西亞雲頂開唱。（民視提供）

陳美鳳除了為演唱會量身打造華美戰袍，還訂製了要價6位數的假髮，讓造型更加百變。她一抵達馬來西亞，隨即上雲頂進行彩排，現場工作人員從導演、工作人員到舞者都是外國人，在溝通上增添困難度，好在大家對表演都很有默契跟敬業，整場彩排都非常順利，陳美鳳說：「雖然壓力很大，但完成後覺得自己又完成一個任務，非常開心。」

陳美鳳很感謝杜紹穎、杜家慶組成的「黑旋風」，能夠在大馬一起合唱經典歌曲《繁華攏是夢》、《熱線你和我》、《寶貝對不起》，她表示大家對表演都有非常好的想法，當完成了任務的那刻，「真的感動到熱淚盈眶。」演唱會最後，現場觀眾安可聲連連，陳美鳳再次邀請黑旋風獻唱《可愛的玫瑰花》、《癡情的玫瑰花》，現場情緒嗨翻到最高點。

陳美鳳（中）赴馬來西亞雲頂開唱，在後台擺出「團結力量大」手勢拍照。（民視提供）

陳美鳳分享，剛抵達馬來西亞彩排時，其實壓力很大，因為以往都有很多歌手一起演出，很怕沒有做好，所以「超前部署」在台灣彩排了好幾回，由於她本身是過敏體質，所以在演唱會之前不太敢餐敘，就怕引起過敏影響嗓子。在演唱會結束後，陳美鳳才真正放鬆下來，好好地品嚐道地大馬美食，「努力的全心投入於工作，然後再努力的享受生活。」與團隊慶功後，她與姊妹淘飛到新加坡找老朋友李南星，順道進行生日之旅。

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