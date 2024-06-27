「玉女掌門人」蘇慧倫看不出真實年齡 網驚：好扯
《誰是被害者2》上線記者會，蘇慧倫。（本報資料照，記者胡舜翔攝）
〔記者馮亦寧／台北報導〕昔日有「玉女掌門人」之稱的蘇慧倫相隔12年之後回歸影壇，她在台劇《誰是被害者：第2季》飾演辦案冷靜沉著的法醫「薛欣寧」，有網友看到蘇慧倫近期宣傳照，不敢相信她竟然53歲了，直呼不科學。
出生於1970年的蘇慧倫，今年已經53歲了，不過有網友在PTT以「蘇慧倫53歲」為標題發文，表示蘇慧倫近照看起來還是相當水嫩白皙，根本看不出真實年齡，而且從宣傳照和報章雜誌曝光的照片，讓人覺得她是同時兼具美貌與演技的天之驕女。
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蘇慧倫曝光的素顏照，看起來一點也不像53歲的人。（翻攝自臉書）
很多網友不相信自己的眼睛，還特別到蘇慧倫的社群去看她的平日照及素顏照，結果還是一樣美麗動人，讓許多網友驚呼：「這53歲？」、「還以為她近4而已」、「跟20年前比根本沒變」。
日前蘇慧倫也在社群上曝光自己的素顏照，更讓網友瘋喊：「這不是真的」，因為從素顏照看起來，蘇慧倫顯得更加清純、透亮，確實是個天然美女。
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