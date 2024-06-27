晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「玉女掌門人」蘇慧倫看不出真實年齡 網驚：好扯

《誰是被害者2》上線記者會，蘇慧倫。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昔日有「玉女掌門人」之稱的蘇慧倫相隔12年之後回歸影壇，她在台劇《誰是被害者：第2季》飾演辦案冷靜沉著的法醫「薛欣寧」，有網友看到蘇慧倫近期宣傳照，不敢相信她竟然53歲了，直呼不科學。

出生於1970年的蘇慧倫，今年已經53歲了，不過有網友在PTT以「蘇慧倫53歲」為標題發文，表示蘇慧倫近照看起來還是相當水嫩白皙，根本看不出真實年齡，而且從宣傳照和報章雜誌曝光的照片，讓人覺得她是同時兼具美貌與演技的天之驕女。

蘇慧倫曝光的素顏照，看起來一點也不像53歲的人。（翻攝自臉書）

很多網友不相信自己的眼睛，還特別到蘇慧倫的社群去看她的平日照及素顏照，結果還是一樣美麗動人，讓許多網友驚呼：「這53歲？」、「還以為她近4而已」、「跟20年前比根本沒變」。

日前蘇慧倫也在社群上曝光自己的素顏照，更讓網友瘋喊：「這不是真的」，因為從素顏照看起來，蘇慧倫顯得更加清純、透亮，確實是個天然美女。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中