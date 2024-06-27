廠商欠款擺爛「已讀不回」！解婕翎不忍了怒發聲
解婕翎是不少人心目中的女神。（翻攝自IG）
林婷婷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星解婕翎擁有甜美外型與火辣身材，再加上招牌虎牙讓她擁有一票死忠鐵粉，經常透過社群分享生活的她，昨（26日）突透露遭廠商欠款冷處理，讓她不滿發文向對方喊話。
解婕翎遭廠商欠款。（翻攝自IG）
解婕翎昨日在IG限時動態發文，表示自己遭某廠商欠款，向廠商聯絡後，對方不是已讀不回，就是接了電話之後說「會處理」接著再度消失，即使每隔幾天電話提醒廠商仍沒得到解答，所以才會發文將此事PO出來。感到相當無奈的她，最後也在文中詢問廣大網友，「請問我該換成每天限動tag他的帳號通知他嗎？」
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解婕翎近來似乎衰事不斷，日前才因前往上海旅遊拍片，意外捲入波特王爆料中國砸錢邀台灣網紅拍片的爭議，更因此收到網友對她發出死亡威脅，對此，她也出面強調並未收到任何有關中國的旅遊邀約，並希望大家能理性發言。
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