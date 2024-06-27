新生代性感甜心新曲狂霸全球！莎賓娜讓天后都無法檔

莎賓娜卡本特人氣無法擋。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國新生代性感甜心莎賓娜卡本特先前被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手，最近更接連兩首作品都受到全球樂迷熱愛，連天后凱蒂佩芮、愛黛兒等多位巨星也都曾公開分享對她的《Espresso》的喜愛，可以說是人氣無法擋。

年僅25歲的莎賓娜更從10歲起就在YouTube上傳翻唱作品展現對音樂的熱愛，2014 年出演迪士尼影集《蕾蕾看世界》後開始走紅，後來自學鋼琴與吉他，陸續推出音樂作品，至今已發行5張個人專輯，自信表示音樂之路從來就沒有備案，「問題只在於何時會成功！」

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莎賓娜卡本特近期兩首單曲稱霸 Spotify 全球榜以及英國金榜冠、亞軍。（環球音樂提供）

相較於許多迪士尼童星長大後急於轉型，時常會引起大眾兩極的反應，莎賓娜則不急於「轉大人」，而是順應當時心中最真實的想法去創作，「在我年紀比較小的時後，譜寫較成熟的作品對我來說是有壓力的，尤其身邊的人都會告訴我『這樣聽起來很酷，會成功』，但我一直到真的發自內心想要這麼做，我才去執行。」

現在莎賓娜已能在音樂作品中傳達感情裡的心碎及慾望，歌詞中更時常加上她獨到的幽默感與成人限定歌詞，再佐以魔性洗腦旋律，走出自己的音樂特色，近期兩首單曲《Please Please Please》和《Espresso》持續稱霸 Spotify 全球榜以及英國金榜冠、亞軍，更奪下本周美國告示牌熱門單曲榜第一以及第四名的好成績。

莎賓娜激動表示：「這是我人生中第一首告示牌冠軍曲！！！然後《Espresso》也拿下第四名，我深深感激這一切而且一輩子都會牢牢記住這一天！」出道逾十年終於以音樂作品嚐到全球爆紅的滋味，她表示：「我從來都沒有備案，也從來沒想過要是音樂之路沒有成功怎麼辦，問題不在於是否會成功，而是何時會成功。」

莎賓娜最新單曲《Please Please Please》已於數位平台上線，MV更與曾演出《永恆族》、《聖鹿之死》、《敦克爾克大行動》等片的男友貝瑞柯根一起合演，同樣引起熱烈話題，她的全新專輯《Short n’ Sweet》將於8月23日正式推出。

《Please Please Please》MV：

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