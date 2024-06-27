晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新生代性感甜心新曲狂霸全球！莎賓娜讓天后都無法檔

莎賓娜卡本特人氣無法擋。（環球音樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國新生代性感甜心莎賓娜卡本特先前被流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點擔任話題巡演「The Eras Tour」的暖場歌手，最近更接連兩首作品都受到全球樂迷熱愛，連天后凱蒂佩芮、愛黛兒等多位巨星也都曾公開分享對她的《Espresso》的喜愛，可以說是人氣無法擋。

年僅25歲的莎賓娜更從10歲起就在YouTube上傳翻唱作品展現對音樂的熱愛，2014 年出演迪士尼影集《蕾蕾看世界》後開始走紅，後來自學鋼琴與吉他，陸續推出音樂作品，至今已發行5張個人專輯，自信表示音樂之路從來就沒有備案，「問題只在於何時會成功！」

莎賓娜卡本特近期兩首單曲稱霸 Spotify 全球榜以及英國金榜冠、亞軍。（環球音樂提供）

相較於許多迪士尼童星長大後急於轉型，時常會引起大眾兩極的反應，莎賓娜則不急於「轉大人」，而是順應當時心中最真實的想法去創作，「在我年紀比較小的時後，譜寫較成熟的作品對我來說是有壓力的，尤其身邊的人都會告訴我『這樣聽起來很酷，會成功』，但我一直到真的發自內心想要這麼做，我才去執行。」

現在莎賓娜已能在音樂作品中傳達感情裡的心碎及慾望，歌詞中更時常加上她獨到的幽默感與成人限定歌詞，再佐以魔性洗腦旋律，走出自己的音樂特色，近期兩首單曲《Please Please Please》和《Espresso》持續稱霸 Spotify 全球榜以及英國金榜冠、亞軍，更奪下本周美國告示牌熱門單曲榜第一以及第四名的好成績。

莎賓娜激動表示：「這是我人生中第一首告示牌冠軍曲！！！然後《Espresso》也拿下第四名，我深深感激這一切而且一輩子都會牢牢記住這一天！」出道逾十年終於以音樂作品嚐到全球爆紅的滋味，她表示：「我從來都沒有備案，也從來沒想過要是音樂之路沒有成功怎麼辦，問題不在於是否會成功，而是何時會成功。」

莎賓娜最新單曲《Please Please Please》已於數位平台上線，MV更與曾演出《永恆族》、《聖鹿之死》、《敦克爾克大行動》等片的男友貝瑞柯根一起合演，同樣引起熱烈話題，她的全新專輯《Short n’ Sweet》將於8月23日正式推出。

《Please Please Please》MV：

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中