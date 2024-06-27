吳奇隆被指撞臉成龍 ! 帥照3連發親自回擊
吳奇隆po出自拍帥照回擊發福傳聞。（翻攝自微博）
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕自偶像團體「小虎隊」出道的吳奇隆，當年迷倒眾多少女，是不少人心目中的不少男神，今年已經年過半百的他，時常被直擊發福的狀態，先前更有一張流出的照片，意外撞臉成龍，對於自己的外貌再掀議題，他po出三張自拍照回擊。
吳奇隆穿上白T變溫暖小太陽。（翻攝自微博）
吳奇隆在微博分享3張帥照，見他穿上白T變溫暖小太陽 ，對著鏡頭露出靦腆笑容，頭髮往上抓，增添了許多青春氣息，有別先前被目擊有雙下巴的模樣，他的下顎線明顯浮現，完全看不出他今年已經53歲了。
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吳奇隆帥氣不減，風采依舊。（翻攝自微博）
吳奇隆帥氣不減，風采依舊。（翻攝自微博）
而他簡單用一句話帶過：「今天長這樣。」間接粉碎發福傳聞。粉絲看到他帥張三連發，紛紛讚嘆說「帥氣不減，風采依舊，今天的造型也是滿分」、「老大好帥」、「哥哥不要理網上傳聞，做自己最重要」。
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