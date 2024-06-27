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娛樂 最新消息

剛被批像孕婦！峮峮曬辣照打臉 性感曲線曝光

啦啦隊女神峮峮因清純外型與火辣身材圈粉無數。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神峮峮」吳函因清純外型與火辣身材圈粉無數，先前才因一身太合身的空姐裝遭批評像「懷孕」，當時峮峮無奈表示，希望網友停止惡意批評。昨（26）日更曬出辣照，姣好的身形令網友們相當驚艷。

峮峮表示平常有健身習慣。（翻攝自IG）

峮峮身穿白色細肩帶交叉背心，小露性感，下身則搭配鮮豔的粉色長褲。（翻攝自IG）

峮峮昨在IG分享出遊照，只見她身穿白色細肩帶交叉背心，小露性感，下身則搭配鮮豔的粉色長褲，在照片中可見她上圍豐滿，小腹也相當平坦，身材可以說是相當完美，完全沒有如網友說的「飄孕味」。

峮峮上圍豐滿，小腹也相當平坦，身材可以說是相當完美。（翻攝自IG）

照片曝光，吸引許多球迷留言稱讚，「喜歡生活照」、「好可愛」、「怎麼拍都好看」、「還是熟悉的峮峮最棒」、「哪裡胖了」。

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