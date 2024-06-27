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娛樂 最新消息

早知爸媽會離婚！兒子一段深情告白「逼哭何如芸」

何如芸（圖）意外得知兒子早知父母會離婚，被剖白心緒的深情告白逼哭。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「辣媽女星」何如芸2003年和花蓮美侖飯店董事長王敏錡結婚，之後卻是她惡夢開始，2019年爆發豪門婚變，離婚官司打了整整3年，2022年9月宣布順利重回單身。何如芸斜槓作家出書，找來暖心的大兒子Brian幫忙寫序言，卻意外得知原來兒子早有預感父母會離婚，剖白心跡的字句讓為母的她忍不住哽咽。

何如芸分享大兒子寫的序言，Brian在內容中提及以前聽到父母吵架時，自己和弟弟都會在房間裡裝睡，而自己也是從那時候就有預感父母會離婚。直到2019年12月，Brian從爸爸口中得知要和媽媽離婚的消息，「當時我的腦子彷彿靜止，沒有辦法理解，心裡五味雜陳，雖然有做過心理準備，但真正來的時候還是十分難過。」

Brian坦言自己當時曾想過方法，藉此試圖讓父母不要分開，「但似乎已成定局，多年後我才了解分開對爸爸還有媽媽都是最好的結束。」他甚至還幽默說：「而且以前都是一份愛，現在變成兩份，怎麼看都不錯哈哈哈哈！」兒子的肺腑之言，讓何如芸看完忍不住哽咽，「當年我並沒有告訴他們即將發生什麼，媽媽也會膽怯，我說不出口。」也從中了解到孩子不曾埋怨，「而是滿滿的祝福，並且，他們一直很愛我……」

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