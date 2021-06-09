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陳美鳳閨房曝光！「超兇猛」床單驚呆全網

2021/06/09 17:33

陳美鳳。（資料照，記者潘少棠攝）

〔即時新聞／綜合報導〕疫情嚴峻，不少藝人待在家中防疫，台灣最美歐巴桑陳美鳳今（9日）罕見曝光「閨房」，曬出她和寵物的合照，沒想到驚見「超兇猛」床單，讓大批粉絲看傻。

陳美鳳今在Instagram上首次曝光自己的閨房，大方秀出「超凶猛」的床包組，只見一整隻美洲豹印在床單上方，她的愛貓也躺在床上，而美鳳姐性感地俯趴在愛貓身上，樣貌霸氣誘人，性感指數破表，立刻吸引眾人目光，直呼：「超適合妳！」

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陳美鳳 MeiFen（@im_meifen）分享的貼文

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