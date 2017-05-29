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專訪》外鄉女吐女工淚 楊青矗誇曾珮瑜會演！

2017/05/29 06:00

楊青矗（中）與民視單元劇《外鄉女》演員徐麗雯（左起）、傅小芸、曾珮瑜、方宥心合影。（青睞影視提供）

記者楊明怡／專訪

每週日在民視播出的《外鄉女》系列劇集，講述70年代為負擔家計撐起一片天的女工故事，劇本改編自被譽為「工人作家」的楊青矗作品，楊青矗說，劇集播出後他定時收看，並稱讚由曾珮瑜飾演，為營生一路從泥水匠、女侍進而下海當舞女的「黑美人」，就演得很不錯！

楊青矗1940年生於台南，國小畢業後，為了負擔家計，一邊就讀初中夜間補校，一邊在紡織廠當童工，也因為這樣的成長經歷，楊青矗更了解底層工人的困境，21歲他以「殉職員工遺族」身分進入高雄煉油廠工作後，私下草擬「工廠人訪問卷」，循多重管道寄發，進行勞工權益的調查研究，並開始寫成小說投稿至報社。

《外鄉女》角色各有原型，左起為徐麗雯、曾珮瑜、方宥心、傅小芸。（青睞影視提供）

《外鄉女》系列其實並未成書出版，而是散見於80年代各報章雜誌，因為年代久遠，楊青矗記不清有多少篇，但記得一開始是投稿到《聯合報》，首篇見刊後接到警總關切，要求他到警總說明寫作動機，於是之後的刊載便無疾而終，他只好改投給那些比較中立、對當時所謂的黨外比較友善的報刊。

楊青矗在戒嚴時代為勞工執言，著有《工廠人》、《廠煙下》、《工廠女兒圈》等以工人生活為題材的作品外，1979年因涉入「美麗島事件」入獄4年，出獄後戮力推廣台灣語文，最為人知的著作包括工具書《台華雙語辭典》，和編選自400年來在台灣創作的7萬首古詩，加以注音、注釋、賞析的《台詩三百首》。

5年前楊青矗因長期、長時間寫作得到青光眼，求助針灸治療卻導致細菌感染，幸虧及時開刀挽回一命，「我現在不能寫作，也沒辦法看書，出門也要看護攙扶」，他提醒跟他有相同症狀的人，臉部、頭部非常脆弱要很慎重，談到不能再從事的台語文推廣和寫作相當感傷：「我幾乎變成廢人，什麼都沒辦法做了。」

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