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張震嶽預告跳到腿軟 今明攻蛋引爆居民恐慌

2017/04/29 06:00

兄弟本色攻蛋前，張震嶽（左一）曾發言要大家「跳到腿軟」引起居民恐慌。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者陳紜甄、郭安家、陽昕翰／台北報導〕蘇打綠台北小巨蛋演唱會跳動惹住戶不滿，台北市長柯文哲承諾里長修改「小巨蛋租用管理要點」，自今年7月中旬起，申請空檔期的表演團體，若振動係數超過63分貝，每首歌罰鍰從10萬元增為30萬元。「兄弟本色日落黑趴最終場」演唱會今、明天登場，不適用新規；但居民昨透過台北市議員撂話，指若再發生振動、鼓動跳動，將向柯市長如影隨行下跪陳情。

張震嶽去年11月於臉書宣告「黑趴」演唱會，「嘿嘿…我很確定五個臭男生決絕對讓人跳到腿軟。」北市議員秦慧珠昨說，住戶對此驚恐、不安，不滿市府讓公然嗆聲、挑戰公安的團體開唱；有居民說，「這次一定會搖死我們，因為他們說演唱完就要解散單飛，就像蘇打綠一樣，根本不甩以後申請問題」，還有住戶打算今、明兩天外出避難。

張震嶽所屬本色音樂去年11月雖解釋，演唱曲目、喇叭位置等一定會改善，且張震嶽絕對是很有同理心的人，盼住戶多幫忙、共體時艱。但對此，在地華中里里長游吉興質疑，音樂公司真的能約束歌手嗎？希望不要歷史重演，跟蘇打綠一樣沒完沒了，他也坦言有里長向議員反映，再有振動將向柯市長下跪陳情。

本色音樂昨天表示，演唱會的購票網頁已要求歌迷勿跳動，並附上了宣導文字，這幾日就連公司老闆黃靜波都錄製短片宣導，強調會遵守小巨蛋相關規定，不會造成里民困擾。

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