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六月破壞浪漫 李易頭咚撲空

2017/04/29 06:00

六月演出《酸甜之味》，認為戲外的自己也有劇中角色的部分縮影。（記者宋志雄攝）

〔記者洪素津／台北報導〕「六月」蔡君茹和李易這對相差7歲的姊弟戀情，曾一度不被外界看好，抑或是被週刊爆出曾有3度吵到想離婚，六月笑說：「哪有那麼誇張，真正是有那麼一次。」六月坦言和李易生活價值觀相差太多，剛結婚時什麼事都可以吵，去了教會「夫妻營」後，夫妻倆感情激升，「就開始『做人』了」！

六月演出家庭劇《酸甜之味》大姊潘智恩，直說劇中小恩性格太過於刺蝟，防備心很重、很over，自己或許有著小恩的部分縮影，但因自身家庭環境關係把她尖銳的地方逐漸磨平，「我從不羨慕別人的家庭，唯一的影響就是我願意花時間陪我的小孩，不會為了錢犧牲家庭生活」。

另外六月形容李易是個很浪漫的人，而她相當理性，她透露有次等紅綠燈時，李易頭突然靠過來，摟著她的腰，想要享受兩人間的片刻寧靜，殊不知他頭一靠過來，她就說「安怎」，只見李易大喊「喔」一聲，浪漫完全被毀了，讓李易覺得她超不浪漫。

家庭生活中小孩是極重要一環，六月表示生了小孩後，夫妻倆的感情有著極大變化，小孩就像潤滑劑一般，讓六月百分百信任李易，面對外面的花花草草從不在意，她提到這是一個全民狗仔的時代，就算她不盯，全民都在幫她看著老公，她反問：「這有什麼好擔心？」胎夢極準的六月，也計畫著第三胎、第四胎，笑說有次夢到四胞胎她整個嚇醒，「我現在計畫9月要生小孩，因為我的胎夢也說是九月底」。

場地服裝：Lacoste提供

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