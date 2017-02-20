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滅火器港都狂奔 拉粉絲當主角

2017/02/20 06:00

滅火器昨返回故鄉高雄開唱。（相知提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕滅火器全新單曲《Song for You》已進入製作尾聲，MV砸百萬打造，滅火器日前也計畫要找粉絲，一起擔任MV主角，昨他們返回故鄉高雄取景，並順勢舉辦非售票演唱會，吸引千人到場，第一個場景設定大家一起奔向舞台，連周遭在看海的民眾也被拉進隊伍裡，但由於人數眾多，頻頻NG，讓歌迷累到喘不過氣，直呼：「以為是來參加路跑活動！」

滅火器（前排）昨開唱，台灣特技車神廖武雄（後排右三）帶著子弟兵們前來相挺。（相知提供）

滅火器歌迷紛紛身穿布偶裝、高舉「火種旗」拍攝，畫面相當熱鬧。昨天知名極限運動車神廖武雄，也率領子弟兵前來站台力挺，表演「跳台飛越」和「地板花式」讓現場觀眾全都看得目不轉睛。

滅火器出道17年，首張專輯《Let’s go》發行也滿10周年，因此預計今年4月推出新歌加精選輯，去年他們完成萬人演唱會的目標，楊大正昨也喊話：「今年是滅火器成團17年，也是滅火器下半場的開始，上半場靠粉絲支持所以撐過來，下半場開始換滅火器加倍奉還！」意味演出和活動都會比往年更多，不會因為完成萬人演唱會而有所停滯。

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