好萊塢電影獎奪影后 凱特溫絲蕾爽揪女星接吻

〔記者吳琬婷／綜合報導〕第21屆好萊塢電影獎今在洛杉磯舉行頒獎典禮，正式揭開影壇年度頒獎季，影帝后大獎由傑克吉倫霍和凱特溫絲蕾奪得；安吉莉納裘莉執導的新片《弒父：柬埔寨女孩的回憶》則獲最佳外語片獎。

凱特溫絲蕾邀艾莉森珍妮上台嘴對嘴親吻。（翻攝自網路）



凱特溫絲蕾今年憑名導伍迪艾倫新作《愛情摩天輪》封后，她上台時表示，很驕傲可以和自己欣賞的演員艾莉森珍妮待在同個空間，「我不太認識妳，但我想變成妳，也許我們可以親吻？」坐在台下的艾莉森二話不說立刻上台、嘴對嘴獻吻，讓凱特興奮喊「我愛妳」；傑克吉倫霍則在《你是我的勇氣》中演出雙腿截肢的恐攻受難者，賺人熱淚的演技助他拿下影帝獎座。

凱特溫絲蕾憑伍迪艾倫新作《愛情摩天輪》封后。（翻攝自網路）

安吉莉娜裘莉執導新作《弒父》，最初因不當試鏡引發議論，但之後不僅獲選代表柬埔寨角逐奧斯卡外語片，昨也搶先拿下一座最佳外語片獎，裘莉與劇本原著黃良一同領獎，她表示，希望大家在片中，不只看到戰爭苦痛，也能從中一窺柬埔寨人民的幽默感和文化。

另外，演導俱佳的蓋瑞歐德曼獲頒終身成就獎；亞當山德勒演出的《邁耶維茨家的故事》拿下最佳喜劇獎；最佳動畫獎則由皮克斯新作《可可夜總會》奪得。

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