《順雲》劉引商、陳季霞獻第一次 裸戲強暴戲不做防護措施直接來
2017/11/05 23:28
劉引商（左）、陳季霞在《順雲》中演母女，今一同出席高雄電影節。（記者羅子欣攝）〔記者羅子欣／高雄報導〕80歲女星劉引商、陳季霞與導演王明台，今一同出席高雄電影節，宣傳新片《順雲》，兩人在片中都獻出第一次，劉引商第一次演裸露戲，陳季霞第一次演強暴戲，且沒有防護措施也沒有心理建設，一切都直接來，雖然難度很高，但她們都認為身為演員，導演要求什麼就該演什麼，劉引商忍不住笑說：「都怪導演！一直虐待我們！」
陳季霞在《順雲》中飾演60歲未婚的老小姐，逼不得已照顧年邁的老母親。（高雄電影節提供）陳季霞表示，和王明台已經合作多次，完全的信賴對方，因此並沒有遇到什麼難題，強暴戲對她來說不算什麼，但確實很累，不論聲音或是身體都要表現盡全力抵抗的樣子，演完真的是筋疲力盡、拍到缺氧，而劉引商第一次演出裸露戲，笑說有跟導演說：「我一生清白都交給你了！」還說朋友看完片都笑她很肥，問她怎麼不拍美一點，讓她哭笑不得直呼：「都垂垂老矣了，是要美什麼！」
不過拍戲仍有辛苦之處，拍戲當時碰到台北下雪的霸王寒流，拍洗澡戲一下冷一下熱，讓她直呼：「真的拍到缺氧！」80歲劉引商（左）在《順雲》中獻出第一次裸露戲。（高雄電影節提供）
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