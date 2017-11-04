（影音）小S形容許老三：荒野中剛出生的一匹狼

〔記者馮亦寧／台北報導〕小S徐熙娣雖然每個女兒個性都不同，但是卻依樣喜歡表演。小S說，曾經她並不想要讓女兒曝光，把她們保護得很嚴密，後來老公提醒，小S才發現她們超有表演慾。 小S從不用分數評價女兒，認為善良的心和品格才是重要的。（《Vogue》提供）

後來小S選擇「比較有紀念意義」的事情開始嘗試，例如跟孩子一起配音，或者拍攝《Vogue》封面，諸如此類可以保存下來的事情。

小S喜歡用動物形容孩子：她說老大Elly是樹懶，因為很會拖時間；老二Lily像是小白兔，很溫馴但動作很快；至於許老三根本就是一匹剛出生在荒野中的小野狼，小S還強調：「她吃生肉的。」 徐熙媛的三個女兒老大專業、老二甜美、老三古靈精怪。（《Vogue》提供）

簡單說許老三就是看起來狀似可愛，但當你惹到她的時候，就知道厲害了。兩個姊姊經常被許老三氣到不行，轉向媽媽告狀。許老三的劣行還包括自己做錯事，罵姊姊們是醜八怪，還生氣說：我不想理妳們了，妳們走開。不過小S自有對付許老三的一套方法，就是鞭子跟蘿蔔並濟，賞罰分明讓她知道該如何成長。 徐熙娣的三個女兒：（右起）Elly、Alice、Lily。（《Vogue》提供）

女兒年紀小愛鬧就算了，小S身為媽媽竟然是領頭帶著玩的「孩子王」。例如小S前段時間自認健身有成，問孩子們「媽媽的身材是不是很漂亮？」結果大女兒回答：「我覺得你作人很自大。」不服輸的小S繼續追問說：「妳們三個有沒有覺得妳們的媽媽比別人的媽媽漂亮很多？」現場卻鴉雀無聲。

孩子小的時候並不覺得媽媽是個名人，但是走在路上會有人指指點點、要求合照，她們好奇問：「媽媽這是妳朋友嗎？」後來習慣了，小S形容自己已經拍完一輪準備離開，孩子還會提醒她：「後面還有兩個阿姨正趕過來要跟妳拍照。」

相關影片：（影片擷取自YouTube，如被移除請見諒）

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