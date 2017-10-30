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Gino仿造1:1宋仲基 「恐男症」女星整個不行了

2017/10/30 16:11

〔記者洪素津／台北報導〕Gino愛舞成癡，不定時會在網路發表舞蹈作品，這次在民視《舞力全開》和斯亞合作跳「太陽舞」，恰巧明天就是備受矚目的雙宋婚禮，拍攝影片中的場景、服裝、導演都是Gino砸錢下去找朋友一起合作，原本拍攝的飯店老闆不願意借出拍攝，但Gino說：「我跟他們說我這都是自己自掏腰包拍攝，如果能完成我這傻子的舞蹈夢，真的很感謝你們」，老闆被他誠意感動也大方借出。

Gino服裝1:1完全仿效宋仲基的迷彩服，朋友也贊助斯亞婚紗，Gino說所有人一起拍攝12個小時，拍攝大概花費三萬來製作，影片中呈現劇中四個經典橋段，像是女主角遞上紅酒，但因為身穿軍服不能喝酒的男主角直接親吻女主角，有趣的是斯亞患有「恐男症」，光是Gino要衝過去的時候，斯亞就「克服」超久，甚至比拍攝時間還長。

《太陽的後裔》男女主角感情戲甜蜜蜜，戲外也要結為夫妻，被問及是不是也想婚了？Gino笑說自己真的還不敢，希望多存一點錢再來談婚姻，Gino說：「當年跌了一跤真的摔到心坎裡，當時到大陸（中國）發展兩年，回台灣我欠了一百多萬，好不容易還清正在慢慢存錢，想要給另一半更穩定的生活」。

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