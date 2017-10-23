心碎！《麻醉2》他竟領便當 道別觀眾「他是幸福的」

〔記者粘湘婉／台北報導〕公視《麻醉風暴2》下周將播出完結篇，由黃健瑋飾演的蕭政勳身為劇中核心人物，卻提前領便當，走向生命盡頭，讓許多戲迷心碎直呼不敢相信，黃健瑋昨也透過臉書寫下道別文，和「蕭政勳」一角說再見。「蕭政勳的旅程暫時結束了，他躺在那裡，不發一語，說不出口的話，都化作別的。他在最後是幸福的。」

《麻醉風暴2》中，楊惟愉、蕭政勳曾許下心願，希望未來能手牽手去義診。（翻攝自公視麻醉風暴臉書）劇中，蕭政勳因腦血塊昏迷，手術急救後仍因缺氧太久陷入昏迷，最後由另一半、許瑋甯飾演的楊惟瑜，淚眼簽下腦死判定，器捐遺愛人間，2人開著義診車四處看診的願望，再也無緣實現，虐心劇情逼哭眾多戲迷。

黃健瑋表示，心中的蕭政勳是好人，不擅表達，沒說出口的話，也以別種方式傳遞出去，在有限的生命裡活出自己，相信他在最後一刻仍是幸福的。「我自己在想，為什麼人要追求幸福？我不這麼覺得，我認為能平靜就是很好的了。他應該是平靜的，他把時間給了深愛的人。」

許瑋甯（左）、黃健瑋生死離別戲碼，讓大批觀眾不捨掉淚。（翻攝自公視麻醉風暴臉書）由於黃健瑋有參與劇本創作，劇中他與許瑋甯的感情戲，幾乎都出自於他的創作，許多忠實粉絲一度不懂，為何要「賜死」自己飾演的角色，對此他也澄清：「蕭政勳的倒下不是我的主意，是原本劇情的設定，只是在我手下和其他主創人員一起寫出細節。」他表示自己每周追劇，看到現在，認為角色的意念有確實傳達給觀眾，「要感謝的人很多，最應該感謝的是你們的收看，謝謝！」

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