冰島藍湖溫泉 「熱」情魅力無法擋

Blue Lagoon溫泉的泉水，在陽光照耀下閃耀藍色調相當迷人。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／冰島報導〕位於北歐的冰島，雖然地名中有冰字，但它是一火山島，由於位處歐亞大陸板塊與北美洲大陸板塊交界處，冰島火山眾多、地質活動頻繁，也因此，冰島的地熱能源豐沛並且有許多地熱溫泉，其溫泉數量在全球亦是數一數二，體驗溫泉「熱」情也成為旅遊冰島的Must Do之一。

冰島溫泉多，其中Blue Lagoon是名氣與人氣皆高的溫泉。（記者莊士賢攝）冰島溫泉多，其中，Blue Lagoon（藍湖）是名氣與人氣皆高的溫泉。初次體驗Blue Lagoon的人大多會被它藍色的泉水所吸引，Blue Lagoon溫泉中含有矽、藻、礦物等成分，陽光照耀下泉水色澤閃耀藍色調相當迷人，趨近泉水細看會發現泉水藍中帶著白色調，而美麗的露天藍色溫泉池與周遭自然景觀相交織，繪出一幅迷人的溫泉景觀圖。

Blue Lagoon溫泉池中，大家穿著泳裝浸泡其中，享受泉水熱情。（記者莊士賢攝）Blue Lagoon溫泉池範圍頗廣，溫泉池中男男女女穿著泳裝浸泡其中享受泉水熱情，由於溫泉位於戶外，泡在熱呼呼湯泉中不會感到太熱，大家三兩成群邊泡溫泉邊聊天，又或是邊泡溫泉邊品酌飲料，也有人靜靜泡湯欣賞周遭景色，歡樂又悠閒氛圍瀰漫溫泉池各處。

泡溫泉之外，不少人臉上敷著來自溫泉的矽泥，看去「臉好白」！據悉矽泥對皮膚有益，來到Blue Lagoon，泡湯同時不妨順便敷臉美容一下，將矽泥敷在臉上，數分鐘後將臉沖乾淨，體驗矽泥的美容功效。

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