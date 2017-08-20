（影音）《爆炸2》重現太陽花學運遭愛奇藝下架拒播 導演鄭有傑首度回應了

〔記者賀靜賢／專訪〕公視迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》因重現太陽花學運，也有「喊支持台獨」台詞，影音平台「愛奇藝台灣站」播出首集後，第2集播出的前夕即把首集無預警下架，接著拒絕播出，坐實行「內容審查」的疑慮。當時導演鄭有傑並未表態，昨天首度正面回應此事，除說「遺憾」，也批愛奇藝在創作者和自己間「畫下了一條無形的紅線」！

《他們在畢業的前一天爆炸2》導演鄭有傑。（記者趙世勳攝）

鄭有傑說：「我尊重愛奇藝對自己節目的安排，但在那個時間點（第2集的背景是太陽花學運）突然下架，這形同畫下了一條看不見的紅線，未來想要與愛奇藝合作的創作者，即便只想在台灣播出，都會時刻想著那條紅線，擔心自己是否踩到紅線，我覺得這是蠻遺憾的事情。」、「當創作者時時自問我是不是踩到了紅線、我是不是踩到了紅線、我是不是踩到了紅線......這就是恐懼啊！」鄭有傑強調，創作者是為信念而創作，而不是為恐懼而創作。

鄭有傑因重現太陽花學運踩愛奇藝紅線，《爆炸2》遭下架拒播。（記者趙世勳攝） 鄭有傑稱創作者是為信念而創作，而不是為恐懼而創作。（記者趙世勳攝）