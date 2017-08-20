（影音）世大運鬧場惹眾怒 Ella嘆喜事被「觸霉頭」

S.H.E今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／新北報導〕S.H.E今天出席World gym螢光派對活動，三人都換上螢光色系運動裝，昨天Selina、Ella也都有收看世大運開幕直播，不過昨晚原本應是喜事一樁，卻遭到反年改人士抗議鬧場，頓時丟臉丟到國外。全程收看開幕的Ella今天也嚴肅說：「看到（鬧場）當然覺得內心很激動，這真的是一件我們家的喜事，如果你家辦喜事被鬧場，就會覺得觸霉頭、不開心、難過，大家還是要互相尊重。」也感嘆：「你有權力爭取你想要的，也請尊重彼此的權益。」

S.H.E今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

Hebe則說：「他們在自己的領域出類拔萃，是國家的代表，身心上的力氣也付出很多，那真的是運動員主場才對。」Selina也說，昨天看到「台灣巨砲」陳金鋒點燃聖火的儀式感動到不行，對於世大運被鬧場也覺得很可惜：「真的覺得可惜，本來大家預估的行程都準備好，我們為了這世大運準備那麼久，其他國家也是，都醞釀了很久。」

S.H.E今天出席World gym螢光派對活動。（記者王文麟攝）

Ella則是被開場演出的燈光設計、服裝等等驚艷到，看得既感動又驕傲，「我們不要讓任何事情打敗這件事，不要被打敗，運動家的堅持一定要堅持。」