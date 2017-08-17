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演傅培梅前遭狠批 安心亞完整copy大受網友讚賞

2017/08/17 16:49

安心亞在《五味八珍的歲月》詮釋傅培梅，口音與教學神還原本人，受網友讚賞。（好風光提供）〔記者吳志偉／台北報導〕安心亞在台視、植劇場《五味八珍的歲月》中，詮釋台灣烹飪教育家傅培梅從不會做菜到會做菜的過程，開播前甚至遭網友批毀了心中的傅培梅，讓她痛哭整晚，隨著劇情發展，傅培梅在自家院子教起婦人們做菜，安心亞的口音與教學架勢大獲網友好評，讚賞：「簡直傅培梅上身，嚇死人的像！」徹底扭轉網友的印象。對此，安心亞表示，謝謝這群給她建議的網友，不因為批評她而不看戲，也隨著劇情看見了她的努力。

安心亞所飾演的傅培梅，演出前遭網友批評，播出後大獲好評。（好風光提供）《五味八珍的歲月》本週五晚上十點台視將播出最終回，日前播出時，演員們的家人也準時收看，安心亞與媽媽感情深厚，每週播出前都急著追問她劇情，更稱讚女兒在劇裡的行為舉止優雅端莊，希望私下大喇喇的她也能如此，不要一下戲就「變回原形」。安心亞也透露，因此飾演傅培梅，自己的長輩緣也變得更好了，「現在出去吃飯，長輩都會跟我討論傅老師。」而劇中，安心亞說的經典名句「這件事現在不做，我這輩子肯定會後悔」，讓網友感受到她對於料理的執著，戲外的她，近年也有多次想要出國短期進修戲劇的念頭，希望能在演戲這塊的視野更寬廣。

安心亞在《五味八珍的歲月》中，詮釋台灣烹飪教育家傅培梅從不會做菜到會做菜的過程。（好風光提供）植劇場原著改編系列《五味八珍的歲月》於每週五晚間10點台視首播、每週六晚間8點八大戲劇台播出，每週五晚間24點於愛奇藝台灣站準時上線。

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