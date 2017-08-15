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（影音）美麗非凡的《閱讀計畫》參展奧地利林茲電子藝術節

2017/08/15 21:09

《閱讀計畫》展場中放置23台自動翻書機，當人們靠近時，就會開始自動翻書並朗讀書本內容給觀眾聽。（王連晟提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕新媒體藝術家王連晟獲邀參加林茲電子藝術節主題展，其作品《閱讀計畫》還登上該藝術節總監刊登在官網的訪談裡，被譽為「美麗非凡」。王連晟說，其實原來是投件參選，沒想到因為適合今年主題「AI人工智慧」，因此獲策展人邀請參加主題展。

王連晟《閱讀計畫》被林茲電子藝術節譽為美麗非凡。（王連晟提供）《閱讀計畫》是一個裝置藝術作品，展場中放置23台自動翻書機（意喻台灣平均國小每班23人的教室），當人們靠近時，機器就會開始自動翻書，並朗讀書本內容給觀眾聽。王連晟表示，「在我們的國家，人們在就學時，不能決定自己閱讀什麼內容，就像是被一個巨大的齒輪控制著。國家對於教育的方向，是以產值與競爭為主，他們想要創造了一批賺錢的機器，而不注重對於自我的探詢與人本主義的思考。而我選擇閱讀的書籍是論語，因為論語影響了亞洲好幾千年，就像是一個教條式的經典嵌制著我們的思想。」王連晟也藉此作，討論在地化、教育、思想和國家機器的問題。

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