（影音）把馮德倫放哪？舒淇拍片大讚鮮肉攝影師迷人

舒淇（右）與馮德倫近來頻放閃。（翻攝自舒淇IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星舒淇與香港男星馮德倫分分合合近20年，終於在去年步入禮堂，成為影壇中的才子佳人，原本低調的他們近來放閃頻率提高，而由馮德倫執導、舒淇主演的電影《俠盜聯盟》近期上映，兩人互動成為焦點，舒淇今日上傳了一段影片，但影片中不見老公的蹤影，全聚焦於鮮肉攝影師身上。

舒淇讚攝影師帥氣迷人。（翻攝自舒淇臉書）

舒淇在臉書PO出一段她在拍戲現場拍攝的影片，影片中首先出現的是楊祐寧正跳上車整理道具，楊祐寧頻頻看向鏡頭，但舒淇完全沒有要理他的意思，而是把焦點放在一旁的外國攝影師，這位攝影師帶著鴨舌帽，看起來十分年輕帥氣，並相當專注於眼前的工作，就連舒淇和他說Hi也不為所動，拍了好一陣子才回過神來發現待會拍戲時是要看楊祐寧不是要看她，讓她笑說「他不是要看我，而我也不是在拍他」。

舒淇（中）、楊祐寧（右）及劉德華在《俠盜聯盟》共同飆戲。（威望提供）

舒淇也特別打出文字稱讚鮮肉攝影師，表示「帥氣可愛又認真的攝影師好迷人」，完全沉浸在看小帥哥的世界，網友們看了也認同攝影師真的很帥，並認為他可以出來當明星，但也有不少人笑說「楊祐寧一直以為你在拍他」、「妳這樣導演知道嗎」、「導演在妳後面，他很火」。

《取自舒淇臉書，如遭刪除請見諒》