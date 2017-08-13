限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭

2017/08/13 15:20

崔企川告別式，崔麗心招呼親友時痛哭。（記者曾德蓉攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕知名主持人崔麗心親弟崔企川上月病逝，享年46歲；告別式今天舉行，由於崔企川曾任中天新聞主播、新聞部副總監，同時還是紀錄片《看見台灣》編劇，包括電視圈、電影圈超過200名親友出席他的「歡送趴」，送他最後一程。

崔企川告別式，張永正。（記者曾德蓉攝）崔麗心曾透露，除了老公外，生命中最重要的男人就是這個弟弟，在崔企川罹患胰臟癌後，原本定居加拿大的她就返台，就近照顧弟弟；這場「歡送趴」由崔麗心策劃，因為弟弟生前愛吃美食，她親自設計一本「美食地圖」分發給到場親友，現場也擺滿崔企川生前最愛餐廳名菜，還有一甕他最後親手釀的酒，並播放他最愛的樂團「五月天」歌曲。

崔企川告別式。（記者曾德蓉攝）主持人一登場就說，「這是我們最後一次訐譙企川的機會，他以前最討厭別人哭，所以大家要開心送他」，原本泛淚的親友全笑開，如同出席派對般大吃喝酒，沖淡哀傷氣氛；原本按照習俗，崔企川的父母不能到場，但他們仍出席這場派對，看著崔企川生前照片不斷拭淚。

崔企川告別式，現場擺滿他的作品、獎座及在各電視台服務的證件。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，現場擺滿他的作品、獎座及在各電視台服務的證件。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式親友祝福小卡。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，徐乃麟。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔企川生前最後一甕親手釀的酒，還有他最愛餐廳名菜。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔企川媽媽在親友攙扶下到場。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔家兩老到場。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，TVBS董事長張孝威。（記者曾德蓉攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
阿妹高雄噹爆台北小巨蛋 陳菊看完霸氣說… 阿妹高雄噹爆台北小巨蛋 陳菊看完霸氣說…
2017/08/13 07:16
（影音）漏網！阿妹散場做這事 歌迷暴動了 （影音）漏網！阿妹散場做這事 歌迷暴動了
2017/08/13 07:23
（影音）日本人也哈台！蔡阿嘎東京朝聖台灣祭 這個攤位卻冷清清 （影音）日本人也哈台！蔡阿嘎東京朝聖台灣祭 這個攤位卻冷清清
2017/08/13 09:14
恭喜！Ella曬唯美照 宣布懷第二胎 恭喜！Ella曬唯美照 宣布懷第二胎
2017/08/13 11:30
公開放閃了！柯震東李毓芬搭肩比YA認愛 公開放閃了！柯震東李毓芬搭肩比YA認愛
2017/08/13 07:11
安娜貝爾妳輸了！Jolin顏值勝過亡美千倍 安娜貝爾妳輸了！Jolin顏值勝過亡美千倍
2017/08/13 09:37
（影音）杯具啊！男星被騙脫褲子 隧道嘿咻看光光 （影音）杯具啊！男星被騙脫褲子 隧道嘿咻看光光
2017/08/13 10:51
天王嫂下月生女兒！郭富城重金訂頂級產房寵妻 天王嫂下月生女兒！郭富城重金訂頂級產房寵妻
2017/08/13 07:13
（專訪+影音）卓君澤理想型「肉體狠重要」 收到粉絲這些東西毛毛der （專訪+影音）卓君澤理想型「肉體狠重要」 收到粉絲這些東西毛毛der
2017/08/13 07:37
《星際異攻隊3》片段遭台灣人外流？導演抓包PO文這樣說... 《星際異攻隊3》片段遭台灣人外流？導演抓包PO文這樣說...
2017/08/13 09:47
不想被男人騙錢 藍心湄寧可自己亂花 不想被男人騙錢 藍心湄寧可自己亂花
2017/08/13 07:05
阿信交代功課 瑪莎守約交出催淚作業 阿信交代功課 瑪莎守約交出催淚作業
2017/08/13 10:08
當台灣人沒尊嚴？《爆炸II》淚崩譙髒話被推爆 當台灣人沒尊嚴？《爆炸II》淚崩譙髒話被推爆
2017/08/13 07:10
爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是... 爆笑！慧慈驚見如花瘦身有成 結果竟是...
2017/08/13 13:49
星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫 星爵事業起飛賠上婚姻 妻子寧可要回當初不紅幽默胖夫
2017/08/13 12:21
胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔 胡瓜散財狂噴3百萬 當色狼慘遭美女過肩摔
2017/08/13 12:51
（影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案 （影音）吳宗憲驚爆私密裸照流出 這些人恐手握檔案
2017/08/13 15:26
一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女 一度胖到70公斤 48歲伊能靜V臉蠻腰瘦回少女
2017/08/13 12:42
陳妍希變髮大突破 造型被虧「孫悟空」 陳妍希變髮大突破 造型被虧「孫悟空」
2017/08/13 10:45
被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉 被爆討客兄害死尪 多香子首露面4鞠躬道歉
2017/08/13 14:20
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.