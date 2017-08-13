（影音）送走摯愛男人 崔麗心崩潰痛哭
2017/08/13 15:20
崔企川告別式，崔麗心招呼親友時痛哭。（記者曾德蓉攝）〔記者曾德蓉／台北報導〕知名主持人崔麗心親弟崔企川上月病逝，享年46歲；告別式今天舉行，由於崔企川曾任中天新聞主播、新聞部副總監，同時還是紀錄片《看見台灣》編劇，包括電視圈、電影圈超過200名親友出席他的「歡送趴」，送他最後一程。
崔企川告別式，張永正。（記者曾德蓉攝）崔麗心曾透露，除了老公外，生命中最重要的男人就是這個弟弟，在崔企川罹患胰臟癌後，原本定居加拿大的她就返台，就近照顧弟弟；這場「歡送趴」由崔麗心策劃，因為弟弟生前愛吃美食，她親自設計一本「美食地圖」分發給到場親友，現場也擺滿崔企川生前最愛餐廳名菜，還有一甕他最後親手釀的酒，並播放他最愛的樂團「五月天」歌曲。
崔企川告別式。（記者曾德蓉攝）主持人一登場就說，「這是我們最後一次訐譙企川的機會，他以前最討厭別人哭，所以大家要開心送他」，原本泛淚的親友全笑開，如同出席派對般大吃喝酒，沖淡哀傷氣氛；原本按照習俗，崔企川的父母不能到場，但他們仍出席這場派對，看著崔企川生前照片不斷拭淚。
崔企川告別式，現場擺滿他的作品、獎座及在各電視台服務的證件。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，現場擺滿他的作品、獎座及在各電視台服務的證件。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式親友祝福小卡。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，徐乃麟。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔企川生前最後一甕親手釀的酒，還有他最愛餐廳名菜。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔企川媽媽在親友攙扶下到場。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，崔家兩老到場。（記者曾德蓉攝）崔企川告別式，TVBS董事長張孝威。（記者曾德蓉攝）