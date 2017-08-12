李國毅進出手術間好驚恐 孟耿如跟「她」合而為一

公視《麻醉風暴2》今在高雄辦簽書會，孟耿如（右）、李國毅（左）。（公視提供）

〔記者林俐瑄／台北報導〕公視《麻醉風暴2》9月將上檔，李國毅飾演天才外科醫師，孟耿如則飾演醫療記者，李國毅跟著醫師進出手術間、急診室，看遍第一線血淋淋場面，他驚恐說：「鬼才知道我經歷了什麼！」孟耿如跟著記者進出國會實習，在分秒緊湊的新聞現場寫新聞稿、做功課，「角色進入我的身體裡，合而為一」。

公視《麻醉風暴2》高雄辦簽書會，導演蕭力修（左起）、孟耿如、李國毅、導演洪伯豪。（公視提供）

《麻醉風暴2》今在高雄MLD台鋁辦活動，男女主角李國毅、孟耿如，以及導演蕭力修、洪伯豪出席，與破百名粉絲一起同歡。孟耿如說：「沈柔伊她是一個很衝的記者，所以常會讓自己陷入一個危急的狀態。」她覺得記者們訪問要讓受訪者卸下心防，但結束後又要快狠準發新聞，她形容：「感覺這是一種冷靜與熱情兩面的個性，我把這部分放進角色來，讓沈柔伊有反差感。」

公視《麻醉風暴2》今在高雄辦簽書會，孟耿如（右）、李國毅（左）。（公視提供）

李國毅拍攝前在醫院實習了快2個月，有一次在急診室，有個虛弱的老先生被推進來，大家幫他打點滴，護理師打了10幾針都找不到血管；最後差點被做「中央靜脈導管」，他說：「這是更侵入性、要開個洞接近心臟，我看到病人跟醫護為生命的掙扎，這是很令人起雞皮疙瘩的一幕。」

導演蕭力修說，《麻醉1》強調的精神是「Wake Up覺醒」，但經過這兩三年來，觀察整個環境，希望能帶來更進步的「行動」與「改變」，所以《麻醉2》的主題是「Never Give Up」，他說「希望透過戲劇，讓觀眾體會到努力改變現狀，都需要行動，才會有改變的契機。」