天氣女孩爽喊「頂到底了」 張嘴做這件事好害羞

天氣女孩Yumi（右）和Hi Jon到日本名古屋錄《嗨！Let's GO II》。（亞洲旅遊台提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕天氣女孩主持亞洲旅遊台《嗨！Let's GO II》到日本品嚐「世界最高的咖啡歐蕾」。店老闆爬上3尺高的鋁梯，一手端著咖啡，一手端著牛奶，精準的將咖啡和牛奶注入咖啡杯裡，還越拉越高，兩人看到張嘴癡呆，直到老闆頂到天花板，Yumi興奮得大喊：「頂到底了！」

Hi Jon（右下）仰頭張嘴接咖啡，Yumi（左下）看了也害羞。（亞洲旅遊台提供）Hi Jon還挑戰直接將咖啡倒入口中，她仰頭張嘴接著咖啡，Yumi看了感到十分害羞，Hi Jon神經很大條，完全沒發現這個畫面怪怪的。

名古屋還有一個特色美食，那就是著名的交趾雞，出外景累一整天的Hi Jon，在炸雞店疲憊放空，但連續3年獲得第1名的炸雞翅上菜時，Hi Jon咬一口後，整個人立馬醒來說：「嗯嗯嗯！這個我可以！」可見第一名炸雞翅名不虛傳。《嗨！Let's GO II》第9集於8月14日晚上9點亞洲旅遊台播出。 Yumi（右）親自上陣接咖啡。（亞洲旅遊台提供）