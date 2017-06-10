（影音）路邊救來的6歲愛犬病逝 湯姆哈迪痛心發千字文悼念超催淚

湯姆哈迪當年在片場路邊救援回來的愛犬伍德史塔克，日前不幸病逝，令他相當痛心。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一向在大銀幕上以「硬漢」形象示人的英國男星湯姆哈迪，雖然從外表上來看，容易給人一種難以接近的感覺，不過私下他其實是一個超級愛狗人士，自從在2011年從路邊救援了一隻浪犬後，就獲得了一位好朋友兼好夥伴伍德史塔克（Woodstock），這6年來，他不僅完全沒有虧待愛犬、待他相當好，甚至還會時常帶著自己這位「最佳夥伴」參與各種雜誌拍攝、電影首映式等等，與愛犬的可愛互動令人印象深刻。然而，不幸的是，伍德史塔克半年前罹患了侵略性多粘液病（aggressive polymyostisis），最終也無法打敗病魔，在人間只過了短短的6年就於前2天病逝，湯姆哈迪也痛心發表了一篇千字文來回憶自己最好的夥伴。

湯姆哈迪（左）多次帶著自己的愛犬公開亮相，甚至也會把牠帶到片場去與工作夥伴們見面。（翻攝自YouTube）

湯姆哈迪在文中回憶起自己初次與伍德史塔克見面的時候，是2011年他美國亞特蘭大拍攝《野蠻正義》（Lawless）之時，他看到了當時僅有11周大、還是隻幼犬的伍德史塔克在收費公路上的摩托車道上亂跑，險象環生，他們甚至差點就輾過對路況根本不熟、隨時都有可能命喪輪下的牠，就在湯姆哈迪心急不知道該怎麼接近這隻因為受到驚嚇到處亂竄的小狗狗時，他吹了一個口哨，沒想到這隻小狗就直直朝他奔來，帶著牠回到車上後，小狗甚至安穩地直接在湯姆哈迪肩膀上睡著，馬上決定收編，便成了片場吉祥物，也因為發現他是隻小公狗，才決定為他取名「伍德史塔克」，其中同劇女星潔西卡崔絲坦的父母，更在伍德史塔克檢疫時期照顧了他整整半年，後來才順利讓牠回到英國去當湯姆哈迪家的狗狗，雖然中間牠一度忘了自己忙著拍片的主人，但在聽到那個熟悉的口哨聲後，牠又馬上轉頭跑回去找湯姆哈迪，讓他驕傲又開心，從此與好夥伴過上了幸福的生活。

自從在路邊被湯姆哈迪的口哨聲征服後，伍德史塔克就一直是他最要好的夥伴。（翻攝自YouTube）

這之後，湯姆哈迪更是把自己的愛犬帶到各種片場、雜誌拍照現場，甚至是電影首映式上，讓伍德史塔克交了一堆人類好朋友，甚至曾獲得《時代雜誌》票選最有影響力動物排行榜的第73名，人人看到牠都會愛上善良可愛的牠，讓湯姆哈迪大讚：「牠真的是個天使，也是我最要好的朋友，我們一起經歷了好多好多」，甚至曾在自己妻子夏洛特雷麗懷孕時，扛起「保鑣」的義務，想驅趕任何會對女主人造成威脅的人事物，相當忠心耿耿。可惜快樂的時光卻因疾病急轉直下，2天前才6歲的伍德史塔克就不敵病魔逝世，雖然令湯姆哈迪痛心不已，但也慶幸自己的夥伴不用再受苦、可以去更好的地方了，最後他也感性寫道：「謝謝你選則找到我們，我們會一直愛你也永遠跟你在一起，請永遠不要忘記，你的男孩湯姆」、「我愛你遠超過文字可以形容的，大概是無止盡從地球到月球間來回的程度，現在跟天使們還有Max一起奔跑吧，等我去找你我們又能相見了，我全心全意愛著你，謝謝你帶來的一切美好與愛」，令人聞之鼻酸。

幾乎在湯姆哈迪（右）所有片場照中，都能見到伍德史塔克的身影。（翻攝自YouTube） 伍德史塔克是湯姆哈迪家中十分重要的一份子。（翻攝自YouTube）

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