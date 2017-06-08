（影音）《看見台灣II》開鏡 前導片跨5國取景曝光

〔記者盧家豪／台北報導〕《看見台灣II》今開鏡記者會，除曝光3分多鐘的前導片，導演齊柏林也當場分享籌拍心得。

《看見台灣II》開鏡記者會，齊柏林。（記者趙世勳攝）

齊柏林上台就笑說：「我壓力大到連我家烏龜都上新聞頭版，那時借太多錢了，要跑路了，很感謝各領域的幫助讓《看見台灣》被看見。」

齊柏林說，他因為帶《看見台灣》去到世界各地，發現台灣有很多領先全球的環保概念，當然還有很多要學習的地方，這也成為續集的創作靈感，更拓展年輕人的世界觀，試圖讓台灣看見世界，也讓世界看見台灣。

《看見台灣II》開鏡記者會，周美青（左）、齊柏林（右）。（記者趙世勳攝）

雖然正片未開拍，但齊柏林已經花了4年跑遍各地，克服空拍限制， 他透露：「由於技術跟器材的進步，其實光技術就很大突破。」他笑說，因為這次用的「五軸陀螺儀攝影設備」重達50公斤，要裝在飛機前，起飛前每次都被問體重，還要他不准謊報。

至於開拍續集的最大動機，齊柏林表示其實是因為背負太多人的期許，既然有機會讓他發揮專業，他義不容辭為了這個領域繼續付出貢獻。

《看見台灣II》格局再放大，場景橫跨台灣、日本、紐西蘭、馬來西亞、中國，預計花費1年半、1億元，以4K畫質拍攝，以期傳達「環境無國界，生息休戚與共」的概念，除了空拍也將加入深海拍攝，以全面的角度揭露環境問題。電影預計2019年上映。