《神力女超人》續集驚傳欠導演 破紀錄女導尚未簽約

《神力女超人》全球熱賣，導演派蒂珍金斯（右）也是一大功臣。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕DC超級英雄電影《神力女超人》已在全球取得了2.4億美金（72.26億台幣）的絕佳票房，除了來自以色列的蓋兒加朵功不可沒，導演派蒂珍金斯也是一大功臣。目前該片續集已是討論話題，派蒂也曾透露對於續集的計畫，但昨外媒卻傳出，發行該片的華納兄弟電影公司仍未和她簽訂續集片約。

根據《好萊塢報導者》報導，華納和蓋兒簽訂了不止一部DC電影，但與派蒂珍金斯只有一部片約，全因當初華納和派蒂展開合作時，她只有執導一部電影長片《女魔頭》的經驗，認為她第一次接手大製作影片，先簽約一部影片相當合理，但或許現在要付出更多代價來讓她續導該系列，畢竟她剛以該片成為美國境內開片票房最高的女導演。

導演派蒂珍金斯（右）和蓋兒加朵合作愉快。（華納提供）報導也提到，華納對於《神力女超人》獲得如此高的好評及票房其實有點意外，甚至措手不及，全因他們並未真的為該系列有長遠規劃，他們的重心還是在發展如同《不義聯盟》、《蝙蝠女》以及一部未命名的超能力團體的電影，更打算以此組成「DC擴充宇宙」（DCEU）接下來的部分。而除了《神力女超人》續集，就連《超人：鋼鐵英雄》的續集（單指「超人」的個人電影）也都沒進展。

消息指出，華納打算近期與派蒂珍金斯展開協商，不過具體日期尚未確定。只要談好了她不僅將繼續執導《神力女超人2》，還將和DC展開更深入合作。