限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

《神力女超人》續集驚傳欠導演 破紀錄女導尚未簽約

2017/06/08 07:23

《神力女超人》全球熱賣，導演派蒂珍金斯（右）也是一大功臣。（華納提供）〔記者許世穎／綜合報導〕DC超級英雄電影《神力女超人》已在全球取得了2.4億美金（72.26億台幣）的絕佳票房，除了來自以色列的蓋兒加朵功不可沒，導演派蒂珍金斯也是一大功臣。目前該片續集已是討論話題，派蒂也曾透露對於續集的計畫，但昨外媒卻傳出，發行該片的華納兄弟電影公司仍未和她簽訂續集片約。

根據《好萊塢報導者》報導，華納和蓋兒簽訂了不止一部DC電影，但與派蒂珍金斯只有一部片約，全因當初華納和派蒂展開合作時，她只有執導一部電影長片《女魔頭》的經驗，認為她第一次接手大製作影片，先簽約一部影片相當合理，但或許現在要付出更多代價來讓她續導該系列，畢竟她剛以該片成為美國境內開片票房最高的女導演。

導演派蒂珍金斯（右）和蓋兒加朵合作愉快。（華納提供）報導也提到，華納對於《神力女超人》獲得如此高的好評及票房其實有點意外，甚至措手不及，全因他們並未真的為該系列有長遠規劃，他們的重心還是在發展如同《不義聯盟》、《蝙蝠女》以及一部未命名的超能力團體的電影，更打算以此組成「DC擴充宇宙」（DCEU）接下來的部分。而除了《神力女超人》續集，就連《超人：鋼鐵英雄》的續集（單指「超人」的個人電影）也都沒進展。

消息指出，華納打算近期與派蒂珍金斯展開協商，不過具體日期尚未確定。只要談好了她不僅將繼續執導《神力女超人2》，還將和DC展開更深入合作。

相關新聞

推薦新聞
豪宅破億、開保時捷... 男星公開致富秘密公式 豪宅破億、開保時捷... 男星公開致富秘密公式
2017/06/08 06:07
（獨家）恭喜！滅火器楊大正秘婚山東 神進度要當爸了 （獨家）恭喜！滅火器楊大正秘婚山東 神進度要當爸了
2017/06/07 23:12
偶像女團解散原因曝光！ 竟是成員媽媽搞上男粉絲 偶像女團解散原因曝光！ 竟是成員媽媽搞上男粉絲
2017/06/08 06:48
盧廣仲《花甲》對譙蔡振南爆紅 主題曲竟藏戀愛氣息？ 盧廣仲《花甲》對譙蔡振南爆紅 主題曲竟藏戀愛氣息？
2017/06/07 23:40
（獨家）楊大正再婚當爸 靠這招打動山東 （獨家）楊大正再婚當爸 靠這招打動山東
2017/06/07 23:18
男星玩賽馬中6000萬 還欠譚詠麟這筆帳！ 男星玩賽馬中6000萬 還欠譚詠麟這筆帳！
2017/06/07 23:08
郭泰源切癌康復 張瓊姿安心爆胖 郭泰源切癌康復 張瓊姿安心爆胖
2017/06/08 07:08
陳庭妮韓國遇到「他」貼緊緊 向粉絲求饒 陳庭妮韓國遇到「他」貼緊緊 向粉絲求饒
2017/06/08 07:30
「就是這樣插！」 嚴立婷教兒防身GG惹 「就是這樣插！」 嚴立婷教兒防身GG惹
2017/06/08 07:27
昏迷2日未醒 T.O.P母快閃醫院8分鐘表情凝重 昏迷2日未醒 T.O.P母快閃醫院8分鐘表情凝重
2017/06/08 07:13
林志玲摩洛哥遭沙塵暴襲擊 生死一瞬間險失聯 林志玲摩洛哥遭沙塵暴襲擊 生死一瞬間險失聯
2017/06/08 07:20
深田恭子爆婚訊 11月嫁龜梨和也 深田恭子爆婚訊 11月嫁龜梨和也
2017/06/08 06:00
蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛 蜘蛛人面試過程「糟透」 湯姆自揭獲選秘辛
2017/06/08 07:22
宋仲基《軍艦島》掛彩滿臉傷 蘇志燮打赤膊當奴隸礦工 宋仲基《軍艦島》掛彩滿臉傷 蘇志燮打赤膊當奴隸礦工
2017/06/08 07:12
尹恩惠曬素顏照 網友焦點卻在... 尹恩惠曬素顏照 網友焦點卻在...
2017/06/08 06:00
年齡相差13歲 女星深夜無預警宣布離婚 年齡相差13歲 女星深夜無預警宣布離婚
2017/06/08 07:59
56歲克隆尼當爸 嗨到「打鎮定劑」 56歲克隆尼當爸 嗨到「打鎮定劑」
2017/06/08 06:00
韓瑜不愛肌肉男 挑剔小鮮肉 韓瑜不愛肌肉男 挑剔小鮮肉
2017/06/08 06:00
人物專訪-楊大正神進度 再婚山東 喜迎愛女 人物專訪-楊大正神進度 再婚山東 喜迎愛女
2017/06/08 06:00
同一屋簷下 出櫃女歌手祝福前夫雙喜 同一屋簷下 出櫃女歌手祝福前夫雙喜
2017/06/08 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.