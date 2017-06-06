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首頁 > 婉君推

杜琵CP魅力驚人 日本見面會最貴票價8分鐘完售

2017/06/06 17:32

賴雅妍、陳楚河將前進日本東京舉辦《愛上哥們》售票見面會，並請來邵翔與楊銘威擔任特別嘉賓。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕賴雅妍、陳楚河主演的三立偶像劇《愛上哥們》將於八月前進日本東京，在習志野文化Hall舉辦售票見面會，門票尚未開賣前，粉絲們已組團預訂機票，而從今（6日）起正式售票，「杜琵CP」再次合體人氣依舊旺到不行，售票啟動8分鐘內，最貴的18000日幣貴賓區SS座位就已經銷售一空。

賴雅妍、陳楚河將在日本東京舉辦售票見面會，今天正式售票，最貴的貴賓區SS座位瞬間銷售一空。（三立提供）

這次的東京見面會找來邵翔與楊銘威擔任特別嘉賓，兩人都因該劇在日本播出而在當地打開知名度，一位是櫻花妹眼中的帥氣暖男，一位則是日本婆媽最愛的逗趣助理，對能與「杜琵」一同前往，兩人都表示超興奮，也不斷提供在見面會演出的意見，還開玩笑說四人就像男子團體進攻日本市場一樣，粉絲們也期待屆時「杜琵」能直接在東京見面會上舉行浪漫婚禮。

影音平台Vidol將於6/7（三）中午12點開始，將進行《愛上哥們》東京站見面會贈票活動，活動期間內觀眾們註冊成為新會員，即有機會獲得門票。

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