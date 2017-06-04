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（影音）喊話《台北物語》拍續集 李宓邱志宇破紀錄一起脫

2017/06/04 13:21

《台北物語》昨晚在台北舉辦狂歡場見面會，粉絲映後拿海報給主要演員簽名合影。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕年度奇片《台北物語》在台上映2周，奇特觀影熱潮持續延燒，目前除台北市喜滿客京華影城仍每天爆滿，連台中、高雄都「復活映演」，票房已賣破百萬。該片昨晚舉辦演員見面會，主要演員李宓、邱志宇、張哲豪等人到場與粉絲互動，映後受訪時提到如果票房真的破500萬，邱志宇笑說和李宓「一起脫」，李宓更喊話：「要導演拍續集！」

昨晚放映現場真的如同售票時寫的「狂歡場」，觀影時除了爆笑聲，還有觀眾在同步大喊片中台詞，最High的包括「所以我們現在要談的不是50萬，是500萬！」、「真的，假的，真的假的？」尤其「Tony」邱志宇出現畫面，影迷更直喊「Tony~~~~~」

《台北物語》昨晚在台北舉辦狂歡場見面會，主要演員現身同歡。（記者許世穎攝）

演員們映後接受簡單訪問，坦言對於熱潮非常意外，李宓表示當初首映時也有和其他觀眾一起看的經驗，「但當時很安靜、嚴肅，第一次感受到這麼熱情！」不過電影會造成轟動、甚至熱賣，演員們異口同聲說「完全沒想到！」

片中飾演「小偷」的張哲豪也說，當初看初剪時電影更可怕，而且比現在戲院版長度短，還說有看到報導，說香港方面好像有邀請黃英雄導演，被問到如果有機會到國外宣傳，李宓也開心的說：「如果有的話，當然好啊！」

《台北物語》票房已突破130萬。（翻攝自臉書）

該片目前票房已破130萬，粉絲也引用片中「500萬」金句，喊話要讓該片衝破500萬，被問到若真的破500萬，「Tony」邱志宇笑說，如果真的破了，就和李宓「一起脫」，「如果破500萬我穿連身式泳衣，破千萬我穿3點式好了！」李宓也說，如果真的破500萬，就要求導演「拍續集」，更說要叫導演加武打戲。張哲豪則說很想看到該片的「技術完整版」，「我一直很想看到完整版會是怎麼樣的！」

訪問後演員群也被影迷包圍要求簽名合影，為這個瘋狂的狂歡之夜畫下完美句點。《台北物語》全台上映中，電影每天維持幾乎零下滑的成績持續熱賣，今天正逢周日，台北的影城已追加至6場，看來單日票房比起昨日應該會再提升。

《台北物語》狂歡場映後主要演員聯訪

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