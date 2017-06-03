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亞莉安娜重返曼徹斯！義演前先暖心特探視受傷小粉絲

2017/06/03 08:28

亞莉安娜在重返曼徹斯特舉辦義演前，先到醫院去探視因爆炸案入院治療的小粉絲們。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國流行小天后亞莉安娜上月22日在英國曼徹斯特體育館舉行個唱，不料結束後竟遭自殺炸彈客恐怖攻擊，造成22死、119人受傷，震驚全球，亞莉安娜起初在聽聞如此多粉絲不幸受傷甚至死亡後，一度情緒潰堤；所幸，亞莉安娜不願就這樣屈服惡勢力，不僅迅速振作起來，更將於4日重返受恐攻的曼徹斯特開唱，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，包含酷玩、小賈斯汀、凱蒂佩芮、麥莉、「1世代」尼爾、接招合唱團、亞瑟小子等巨星也將一同助陣演出。亞莉安娜本人則在爆炸案發生近2周後，於當地時間2日搭乘私人專機再次飛抵英國，她先做的並不是為演唱會做準備，而是到醫院去探視因爆炸案受傷入院的小粉絲，帶給這些病童們大大的驚喜。

亞莉安娜重返曼徹斯特後，先到醫院去探視因爆炸案入院治療的小粉絲們。（翻攝自推特）

亞莉安娜當天穿著一身白色連帽衫搭配灰色內搭褲現身機場，精神看起來好了許多，不久後就現身皇家曼徹斯特兒童醫院，來探視自己受傷住院的小粉絲們。其中來自美國登頓的潔登法洛曼，在爆炸案現場被炸開來的彈片掃射，受了不小的傷，不僅雙腿骨折，身上也有多處傷口，入院至今已經進行了2次手術，同一天稍早哈利王子才前來探視她，沒想到過沒多久、正當潔登在看電視時，亞莉安娜又接著造訪，讓小潔登與家人都驚喜不已，根據《Manchester Evening News》報導，潔登的媽媽說：「她臉上不斷露出越來越大的笑容，亞莉安娜不只抱了她還親了她，讓她整個都驚呆了」，也表示能看到受傷的女兒這麼開心的模樣，令她十分欣慰。

亞莉安娜的驚喜造訪，讓住院後已經接受過2次手術的潔登法洛曼驚喜不已。（翻攝自推特）

除了潔登外，亞莉安娜也探視了同樣被彈片波及而受傷入院的8歲小粉絲莉莉哈里森，帶了包括熊玩偶、花朵等禮物來送她，亞莉安娜甚至雙膝跪在莉莉病床旁，暖心對她說：「我相當以妳為榮，妳好堅強，妳真的做得很棒」，還為小莉莉簽了名，同時也親切與莉莉的父親合影，讓這位年輕爸爸在推特上忍不住直呼：「我戀愛了！」她這次驚喜造訪醫院，確實帶給病童們與家屬很大的鼓勵，目前慈善義演的票價，更是已經從原本的每張40英鎊（約台幣1547元）被黃牛們以至少翻了5倍的金額兜售，魅力驚人。

亞莉安娜給8歲小粉絲莉莉哈里森一個大大的抱抱。（翻攝自推特）亞莉安娜甚至親切與小粉絲的爸爸合影，讓這位人父直呼「戀愛了」。（翻攝自推特）亞莉安娜送給小粉絲的簽名。（翻攝自推特）

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