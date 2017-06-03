（獨家）韓瑜離婚壓力大到失眠半年 決心不再交往圈內人

韓瑜承認離婚的那段時間飽受不小的壓力。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／專訪〕韓瑜最近加入三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》演出，1年多沒拍on檔戲，開始漸漸感受到壓力，她說：「我是個有壓力就暴肥的人，因為會內分泌失調，只能想辦法讓自己放鬆，靠運動發洩心情。」問到上一次壓力大是什麼時候？她坦承：「就是離婚的那段時間」，表示現在只想把工作做好，還沒打算再談感情，也透露未來再找對象，決不會再找與演藝圈相關的人，甚至連工作人員都不行，「因為我想把人生弄得再單純一點。」

韓瑜表示未來交往對象不會想再選擇圈內人。（記者潘少棠攝）

韓瑜2015年10月與孫協志同步發聲明，證實結束4年婚姻，但沒多久離婚原因開始眾說分云，從婆媳問題、生子壓力，到孫協志成立經紀公司、2人錢事不寧等，當時鬧得沸沸揚揚，現在韓瑜與前夫孫協志完全沒有聯絡，她直言：「沒有什麼好聯絡，因為我覺得台面上的場面有點難看。」經紀人也在一旁補充：「分手原因都講清楚啦！就是協議好了，只是到最後演變成旁人都出來講，2個人的事情真的不足為外人道。」

韓瑜透露離婚後未再與前夫孫協志聯絡。（記者潘少棠攝）

韓瑜承認離婚的那段時間飽受不小的壓力，「我是一個比較自閉的人，很多事情會自己承受，然後慢慢消化，所以有一陣子沒辦法睡覺，會一直檢討自己，，想東想西的，即便很累還是沒辦法入睡，直到看到陽光出來感覺比較安心，才肯去睡覺。」話一講完，她便笑說：「所以拍這檔戲真的很適合我，因為要常熬夜。」問韓瑜離婚至今心情有比較好了嗎？她回：「我有努力讓自己好起來」，接著笑說：「如果大家都不再提的話，我會好更快，事情都過那麼久了。」

單身快2年，難道沒有追求者嗎？韓瑜笑說：「沒有啊，因為我都不出門的，自己也不會急，現階段就是讓自己變好、工作做好，其他順其自然。」也透露媽媽去菜市場時，會有熱心的朋友想介紹某某小開，面對這樣的相親安排，她笑說：「誰敢啊！根本就不認識，連我的房屋仲介都說要幫我介紹對象。」

目前韓瑜已在趕拍新戲《一家人》，談起昔日的玉女紅星張玉嬿飾演她的媽媽，她笑著表示：「我是帶著朝聖偶像的心情，她就是個仙女的樣子，我有跟她說『如果有不習慣或哪裡有問題不敢說的，都可以跟我說』；不過我們一直恐嚇她，之後會熬夜、沒辦法睡覺、洗澡等等，主要是先讓她知道可能會遇到的狀況。」

韓瑜（左二）在新戲《一家人》中，飾演昔日玉女紅星張玉嬿（中）的女兒。（記者潘少棠攝）