限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（獨家）韓瑜離婚壓力大到失眠半年 決心不再交往圈內人

2017/06/03 07:41

韓瑜承認離婚的那段時間飽受不小的壓力。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／專訪〕韓瑜最近加入三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》演出，1年多沒拍on檔戲，開始漸漸感受到壓力，她說：「我是個有壓力就暴肥的人，因為會內分泌失調，只能想辦法讓自己放鬆，靠運動發洩心情。」問到上一次壓力大是什麼時候？她坦承：「就是離婚的那段時間」，表示現在只想把工作做好，還沒打算再談感情，也透露未來再找對象，決不會再找與演藝圈相關的人，甚至連工作人員都不行，「因為我想把人生弄得再單純一點。」

韓瑜表示未來交往對象不會想再選擇圈內人。（記者潘少棠攝）

韓瑜2015年10月與孫協志同步發聲明，證實結束4年婚姻，但沒多久離婚原因開始眾說分云，從婆媳問題、生子壓力，到孫協志成立經紀公司、2人錢事不寧等，當時鬧得沸沸揚揚，現在韓瑜與前夫孫協志完全沒有聯絡，她直言：「沒有什麼好聯絡，因為我覺得台面上的場面有點難看。」經紀人也在一旁補充：「分手原因都講清楚啦！就是協議好了，只是到最後演變成旁人都出來講，2個人的事情真的不足為外人道。」

韓瑜透露離婚後未再與前夫孫協志聯絡。（記者潘少棠攝）

韓瑜承認離婚的那段時間飽受不小的壓力，「我是一個比較自閉的人，很多事情會自己承受，然後慢慢消化，所以有一陣子沒辦法睡覺，會一直檢討自己，，想東想西的，即便很累還是沒辦法入睡，直到看到陽光出來感覺比較安心，才肯去睡覺。」話一講完，她便笑說：「所以拍這檔戲真的很適合我，因為要常熬夜。」問韓瑜離婚至今心情有比較好了嗎？她回：「我有努力讓自己好起來」，接著笑說：「如果大家都不再提的話，我會好更快，事情都過那麼久了。」

單身快2年，難道沒有追求者嗎？韓瑜笑說：「沒有啊，因為我都不出門的，自己也不會急，現階段就是讓自己變好、工作做好，其他順其自然。」也透露媽媽去菜市場時，會有熱心的朋友想介紹某某小開，面對這樣的相親安排，她笑說：「誰敢啊！根本就不認識，連我的房屋仲介都說要幫我介紹對象。」

目前韓瑜已在趕拍新戲《一家人》，談起昔日的玉女紅星張玉嬿飾演她的媽媽，她笑著表示：「我是帶著朝聖偶像的心情，她就是個仙女的樣子，我有跟她說『如果有不習慣或哪裡有問題不敢說的，都可以跟我說』；不過我們一直恐嚇她，之後會熬夜、沒辦法睡覺、洗澡等等，主要是先讓她知道可能會遇到的狀況。」

韓瑜（左二）在新戲《一家人》中，飾演昔日玉女紅星張玉嬿（中）的女兒。（記者潘少棠攝）

相關新聞

推薦新聞
陳美鳳鬆口認愛！新歡小她25歲 陳美鳳鬆口認愛！新歡小她25歲
2017/06/03 07:15
（獨家）韓瑜離婚壓力大到失眠半年 決心不再交往圈內人 （獨家）韓瑜離婚壓力大到失眠半年 決心不再交往圈內人
2017/06/03 07:41
台大初戀系校花「秀智」告白 竟變成變態驚悚片 台大初戀系校花「秀智」告白 竟變成變態驚悚片
2017/06/02 23:23
C奶乳神美國「解放乳頭」 自比湯唯視情況露兩點 C奶乳神美國「解放乳頭」 自比湯唯視情況露兩點
2017/06/03 07:25
女星傳遭棒打鴛鴦害割腕 唱片公司老闆急喊冤 女星傳遭棒打鴛鴦害割腕 唱片公司老闆急喊冤
2017/06/03 07:27
拚了！老蕭詮釋腦癌患者 甩掉包袱這樣做 拚了！老蕭詮釋腦癌患者 甩掉包袱這樣做
2017/06/02 22:46
接棒閃靈！阿美族美聲征戰富士搖滾音樂節 接棒閃靈！阿美族美聲征戰富士搖滾音樂節
2017/06/03 07:17
王心凌重返告白地開唱 靠工作療情傷 辣秀腹肌 王心凌重返告白地開唱 靠工作療情傷 辣秀腹肌
2017/06/03 06:00
《超級盃奶爸》上映滿10年 巨石強森「女兒」變這樣 《超級盃奶爸》上映滿10年 巨石強森「女兒」變這樣
2017/06/03 07:34
豪雨肆虐 文化部盤點場館文資災損情形 豪雨肆虐 文化部盤點場館文資災損情形
2017/06/02 23:10
王瞳新房變創業金 等艾成求婚 王瞳新房變創業金 等艾成求婚
2017/06/03 06:00
謝欣穎斬舊情 急拜四面佛求愛 謝欣穎斬舊情 急拜四面佛求愛
2017/06/03 06:00
暴雨打亂春花拍戲行程 廖家儀怨好料飛了 暴雨打亂春花拍戲行程 廖家儀怨好料飛了
2017/06/03 06:00
阿爆出國工作 揪老公補度蜜月 阿爆出國工作 揪老公補度蜜月
2017/06/03 06:00
T.O.P帶女練習生回家呼麻 21歲韓瑞熙被起底 T.O.P帶女練習生回家呼麻 21歲韓瑞熙被起底
2017/06/03 06:00
去妝演腦瘤病患 蕭敬騰狂哭 去妝演腦瘤病患 蕭敬騰狂哭
2017/06/03 06:00
藝聲笑讚濕身台粉性感 自爆差點被珍奶謀殺 藝聲笑讚濕身台粉性感 自爆差點被珍奶謀殺
2017/06/03 06:00
妻夫木聰訪台洩私密 內褲鯊很大 妻夫木聰訪台洩私密 內褲鯊很大
2017/06/03 06:00
胡睿兒聞T.O.P呼麻 尷尬回一起從善 胡睿兒聞T.O.P呼麻 尷尬回一起從善
2017/06/03 06:00
丹麥王子登「台」嗨嗑剉冰 聯手周興哲裝鬼怪 丹麥王子登「台」嗨嗑剉冰 聯手周興哲裝鬼怪
2017/06/03 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.